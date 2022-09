A partir de este 26 de septiembre, comenzará a administrarse de manera simultánea en todas las comunidades autónomas españolas la segunda dosis de refuerzo de la vacuna COVID. Los mayores de 80 años y personas que se encuentran en residencias serán los primeros en recibirla, además del personal sociosanitario y aquella población que aún no ha completado la pauta vacunal. Una vez cubiertos estos grupos, se espera que los siguientes en recibirla sean los mayores de 60 años.

La vacunación contra el coronavirus con una cuarta dosis es ya una recomendación clara para las personas más vulnerables a la COVID-19 grave. Sin embargo, en este comienzo de otoño en el que se espera un aumento de la circulación del virus por la inevitable vida en interiores, aún existen muchas dudas entre la población. Respondemos a las principales preguntas que puede suscitar esta cuestión:

¿Deben vacunarse las personas más jóvenes?

De momento, las autoridades sanitarias no estiman que sea necesario. Aunque la situación epidemiológica del otoño será la que determine si se cambia esta recomendación. "De no aparecer una variante que escape mucho a la respuesta inmunitaria, algo que no es descartable, creo que las personas menores de 50 años están bastante protegidas. Lo pueden pasar con síntomas un poco fuertes, pero ya no estamos donde estábamos antes", asegura Matilde Cañelles.

Daniel López Acuña apunta a la necesidad de vacunar a otro grupo, independientemente de su edad: aquellas personas que no han completado la pauta vacunal. "Lamentablemente, en España tenemos quince millones de personas que no se pusieron la tercera dosis, y tenemos un déficit en la cobertura de vacunación de la tercera dosis. Es muy importante que se pongan esta nueva vacuna como tercera dosis", declara. Sobre las personas menores de 60 años que sí que han recibido la tercera dosis, considera que es importante valorar "cuándo lo hicieron", porque si ya han pasado más de seis meses, él apuesta por la administración de la cuarta dosis, "aunque esa no es todavía la posición oficial y es mi punto de vista como epidemiólogo".