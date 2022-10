El Consejo de Ministros aprobó el día 18 de octubre un decreto ley que busca reducir el consumo de gas natural y disminuir la factura que pagan las comunidades de vecinos que utilizan este combustible. Tras su aprobación, ha circulado en redes como Telegram un vídeo donde se afirma que el gobierno ha aprobado un “decretazo” que incluye “castigos por mal comportamiento” relativos al uso del gas. Según el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio para la Transición Ecológica esto no es así. Se aplicará un descuento general a todas las comunidades, pero aquellas que consuman por encima de un cierto baremo recibirán un descuento menor que el resto. Te lo explicamos.

“El gobierno ha dictado un nuevo decretazo con medidas energéticas”, leemos en un mensaje de Telegram. Añade que en esta resolución “se incluyen castigos por mal ‘comportamiento’”. El texto incluye el enlace a un vídeo de YouTube difundido el 18 de octubre y que hasta la fecha cuenta con más de 48.800 visualizaciones.

¿Qué cuenta el vídeo? En la grabación una persona que se presenta como abogado asegura que en este decreto se han aprobado medidas vinculadas al comportamiento de los ciudadanos en cuanto a su consumo de gas. Entre ellas, dice que “aquellos ciudadanos que consuman más de lo que consume la media van a ser más que penalizados”. Más tarde insiste en la misma idea cuando afirma: “A mí no me gusta en absoluto que me comparen, que me pongan que si consumo más o menos que la media y que tenga penalizaciones por ello". Se trata de un bulo. El texto del decreto-ley y las explicaciones facilitadas por el Ministerio de Transición Ecológica confirman que habrá una rebaja en el precio del gas para aquellos que se acojan a la tarifa regulada y que esta rebaja será menor si se supera la media del consumo de los cinco años anteriores.

¿Qué dice el nuevo decreto ley relativo al consumo de gas natural en comunidades de vecinos? El Real Decreto-ley 18/2022 establece 18 medidas destinadas a reforzar “la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural”. El artículo 2, relativo la “Nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios de hogares”, dice que aquellas comunidades con calefacción central que cumplan ciertas condiciones se podrán beneficiar de una nueva tabla de precios significativamente más baja que la de los precios de mercado. La tabla que estará vigente durante los próximos tres meses será esta: Tabla de los nuevos precios de la tarifa regulada del gas para comunidades de vecinos BOE La nueva tabla establece cuatro tramos de precios en función del volumen de la comunidad de vecinos. Cuanto mayor sea el consumo, menor será el precio. Esta escala también distingue entre las comunidades que gastan más que en los años anteriores o los que se mantienen dentro del consumo anterior medio de los pasados cinco años. Las que no incrementen el consumo tendrán derecho a la rebaja íntegra, en cambio las que consuman más que en años anteriores verán cómo el exceso de consumo respecto a la media de otros años se pagará a una tarifa un 25% por encima del precio íntegro rebajado. Las dos tarifas, tanto la que se aplica al consumo medio de los pasados 5 años como la que supere el consumo medio, son más bajas que las tarifas de mercado antes de la aplicación del Real Decreto. El departamento de Prensa del Ministerio de Transición Ecológica nos asegura que no hay ninguna penalización respecto a las tarifas actuales: “No es una penalización, es un incentivo para que tú ahorres y te digo que si consumes más que el año pasado, el descuento no va a ser tan importante, pero no es una penalización en ningún caso.”. Según explicó la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera el 18 de octubre, si las comunidades no consumen más gas que en años anteriores “alcanzarían el 50% de ahorro con respecto a lo que hubiera sido la factura en ausencia de las medidas” (min 24:28).