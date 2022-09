Nos habéis preguntado a nuestro WhatsApp de VerificaRTVE (659 800 555) por llamadas de teléfono en las que se ofrecen cambios y ofertas en las tarifas eléctricas por distintos motivos, a veces poco transparentes. Ten cuidado, algunas son estafas que engañan al usuario para que acepte ofertas que no se cumplen o para cambiar su tarifa sin su consentimiento. Repasamos en qué consisten y te proponemos qué hacer en caso de que creas que te han estafado.

Un usuario nos escribe: “Me están llamando y dicen que me están cambiando de comercializadora de luz”. Reenvía un mensaje de una gestora que facilita un número de teléfono y página web para realizar consultas. Otro ciudadano nos pregunta por un número de teléfono desde el que le han llamado “para cambiar de compañía de luz” diciendo que su distribuidora había cambiado y que “este año le toca a esta compañía”. Algunos cuentan sus casos personales como un usuario preocupado por sus padres a los que engañan y terminan por “volver a firmar un contrato nuevo a otro precio más elevado”.

Según la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), se conoce como slamming la práctica comercial abusiva que por la que se realiza el cambio de compañía de un cliente “ aún no dando tu consentimiento ”. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA (Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción) nos explica que es una práctica fraudulenta en la que te hacen un cambio en tu contrato sin que seas consciente de ello. La CNMC es la encargada de “ verificar que los consumidores han otorgado su efectivo consentimiento al cambio de suministrador ” (página 9). Se entenderá que el cliente ha dado su conformidad expresa siempre que ésta sea acreditada por cualquier medio contrastable que permita garantizar la identidad del mismo. En VerificaRTVE ya te hablamos del slamming en referencia a las llamadas de supuestas compañías eléctricas que te ofrecían el bono social .

Este tipo de ofertas comerciales pueden ir acompañadas de propuestas de cambio de tarifa que, según Rubén Sánchez, pueden ser “engañosas o fraudulentas”. En este tipo de práctica se oferta al cliente un precio o tarifa para el que aceptas y das tu consentimiento, pero que una vez se activa el contrato, comprobamos que no responden a lo que nos habían prometido. Sánchez dice que este tipo de fraude se produce porque “no les dejan claro [a los nuevos clientes] qué están aceptando o qué están contratando” .

Sánchez explica que las encargadas de llevar a cabo estas prácticas son “empresas comerciales que se dedican a vender ofertas desde una o varias compañías” y que venden contratos de compañías eléctricas, pero no pertenecen a estas. Hablan en nombre de ellas y no avisan a la persona afectada de que, en realidad, “son empresas comerciales que venden contratos”.

¿A qué tiene derecho el consumidor?

El secretario general de FACUA responde claramente: “A reclamar el retorno a la tarifa original y no pagar ninguna factura de la compañía que le ha timado”. Cuando recibimos una llamada de una comercializadora eléctrica de este tipo, nos tienen que notificar que “te van a grabar y tienes que dar autorización” para que ésta tenga valor contractual. Si se trata de una oferta que luego no se cumple en la realidad, Sánchez nos dice que la manera de comprobar el fraude es “acogerse a lo que diga la grabación”. Luego, añade el secretario general de FACUA, habrá que exigir que se aplique la tarifa prometida o que se retorne a la antigua.

En caso de slamming (cambio de compañía sin consentimiento), debemos reclamar diciendo que “nunca autorizamos ese traspaso”. Según explica, “si no te dan un contrato o te dicen que no existe esa llamada” debemos hacer referencia en nuestra reclamación a que “nunca nos dimos de alta con ellos”, al no existir registro o contrato alguno.

Sin embargo, como ya te contamos, desde la CNMC se aconseja que dejamos clara nuestra respuesta y digamos “no” porque una ambigüedad puede ser “interpretada” o utilizada como consentimiento. En cualquier caso, si se ha utilizado tu palabra como consentimiento, la Ley te permite anularlo: “El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento”. Enrique García de la OCU nos explica una vez cumplido este plazo el proceso es más complejo: “La gente se da cuenta cuando le llega la primera factura y ya han transcurrido más de 14 días desde el consentimiento por teléfono”, por lo que la reclamación implica mayor número de gestiones y dependerá de cada caso particular.