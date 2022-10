Circulan varios contenidos por redes sociales en los que los usuarios muestran su indignación por unos supuestos cortes de luz de tres horas al día que consideran que el Gobierno puede hacer gracias a un Real Decreto. Es un bulo. El decreto no afecta a los hogares particulares. Lo que se ha aprobado es un servicio de respuesta rápida de demanda voluntario, retribuido y destinado a la industria electro intensiva a través del cual estas empresas se comprometen a permitir cortes en su actividad de un máximo de tres horas diarias si fuera necesario. Te lo explicamos con la ayuda de expertos.

“El BOE tiene desde hace una semana cortes de luz en plazos máximos de tres horas para España”, alertan desde un perfil de Twitter. "Por el ya acostumbrado DECRETAZO, sus señorías ha decidido (sic) hacer cortes de luz, de hasta tres horas”, afirma otra cuenta. “Cortes de luz por un plazo máximo de tres horas, es el nuevo decretazo que se sacó de la manga este desgobierno”, dice otro tuit.

No. Lo que se ha propuesto desde el Ministerio de Transición Ecológica es la puesta en marcha de un mecanismo voluntario para empresas que permite al operador eléctrico cortar la electricidad de estas compañías en caso necesario hasta un máximo de 3 horas diarias. Así lo expone el Real Decreto-ley 17/2022 que entrará en vigor el 1 de noviembre (págs. 13 y 18). Tal y como dice el texto, la medida es voluntaria, ya que “la contratación del producto será realizada anualmente mediante un mecanismo de subasta” y sólo pueden participar instalaciones que acrediten “una capacidad de oferta mayor o igual a 1 MW ”. Por tanto, no afecta a los hogares. Puedes comprobarlo en la página 20 del Real Decreto .

¿A quién va dirigida la medida?

La subasta está dirigida a “industrias y comercializadoras”, tal y como explicó el Ministerio de Transición Ecológica en Twitter. La potencia de 1 megavatio que se exige para poder participar es una cantidad muy superior a la que pueda necesitar cualquier hogar. En esta guía para contratar la luz de la OCU puedes ver que una potencia "muy elevada” para una casa es de 8,8 KW, es decir 113 veces menos que la potencia mínima contratada para entrar en el programa. El director asociado de Nera Economic Consulting, Jorge Sanz, indica que “la potencia de los consumidores domésticos, los que vivimos en casas y pisos, está entre 3,3, 4,4, 5,5 KW”. Reconoce que "puede haber algún doméstico que tenga más de 8 o 9, pero no es normal”. “Esto es para grandes consumidores”, insiste, “no para no para consumidores domésticos, pues no hay muchas industrias que sean capaces de parar: este Real Decreto no da libertad al Gobierno para cortar la luz”, concluye.