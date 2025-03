El PP critica la "división" del Gobierno con el gasto en defensa y no desvelará su voto hasta "conocer su posición"

El Partido Popular ha criticado este miércoles la "división" y "absoluta descoordinación" dentro del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez en relación con el aumento del gasto en defensa, cuando a su entender "es el momento" de que la UE se rearme ante la situación en Ucrania.

Así se han pronunciado desde Génova sobre las diferentes posturas en el Ejecutivo acerca de esta cuestión. En concreto las que nacen desde algunas de las voces internas dentro de Sumar, quienes rechazan directamente la medida, dejando en el aire cómo abordará el Gobierno el gasto en defensa. Todo a raíz de la la reunión que han mantenido este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para fijar una postura común en el gobierno de coalición sobre esta materia.

Un encuentro que se ha producido a dos días de la ronda de contactos que ha anunciado el jefe del Ejecutivo con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, para abordar el asunto.

Sánchez se compromete con Díaz a que el aumento del gasto en defensa no recortará la inversión en políticas sociales

Asimismo, ha afeado al Gobierno que lleve 15 meses sin contactar con su partido. "Una manera impropia de proceder" que "no será la que tenga tenga el Gobierno de España cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente", ha zanjado.

Las diferencias sobre este asunto entre PSOE y Sumar demuestran, a su juicio, que Sánchez " nunca habla en nombre del Gobierno ", sino que lo hace "en nombre de una parte", que es la del Partido Socialista. Por ello, ha pedido a Sánchez que convoque a los grupos parlamentarios " acompañado de Yolanda Díaz " para que los partidos conozcan cuál es la posición completa del Ejecutivo en esta cuestión. "Lamentablemente no estamos asistiendo a una teatralización más (...), estamos hablando de que el Gobierno es incapaz de tener una posición única sobre una materia extraordinariamente importante para el presente y para el futuro de España y de Europa", ha expresado.

Tras este encuentro, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que " asistimos a un nuevo episodio del Gobierno enfrentado con el Gobierno ". Al hilo de esa reunión, Sémper ha criticado que "no hay ninguna materia" en la que el Ejecutivo "sea capaz de tener una posición única", ni para los temas de índole nacional ni tampoco para los que trascienden nuestras fronteras.

Las voces internas de Sumar no aclaran su postura

Esta división de la que habla el PP se desprende de las diferentes posturas dentro de las filas internas de Sumar. Tras la reunión celebrada entre Sánchez y Díaz, el grupo plurinacional ha hecho público un comunicado en el que proponen "avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo, defensivo y disuasorio, que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz y la seguridad en el marco de Naciones Unidas".

Un proyecto que pase por garantizar la seguridad europea poniendo en el centro de las políticas "la cohesión social y la lucha contra el cambio climático" en términos de "soberanía para ir superando la dependencia en esta materia de la OTAN y de EE.UU." Asimismo también han incidido en que es necesario avanzar en un proyecto de paz para Ucrania y colocar los derechos del pueblo ucraniano y su soberanía en el centro de este proceso.

Pero el documento no aclara uno de los puntos fundamentales del debate: sobre el aumento del gasto militar, el comunicado expresa que "no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE", aunque no se opone rotundamente a que se lleve a cabo, pese a lo que han manifestado estos días voces internas de la formación.

Precisamente este lunes, los partidos que conforman la coalición consensuaron rechazar un aumento del gasto militar, si bien se mostraron partidarios de un modelo de defensa europeo autónomo. Diversas fuentes del espacio plurinacional, así como los representantes de Comunes, Compromís y Chunta Aragonesista han señalado este martes que esa negativa fue un consenso alcanzado por todas las formaciones de cara a fijar posición en el encuentro entre Díaz y Sánchez.

Sin embargo, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha evitado responder a preguntas sobre la posición del grupo parlamentario en esta materia, aludiendo a que quiere ser prudente y esperar a las conclusiones que salgan del encuentro.

Otras voces de la formación han sido más rotundas. La portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha asegurado que no están "a favor en incrementar el gasto militar" para formar parte de una "carrera armamentística que está ganando el contexto en toda la agenda pública”. También se ha pronunciado el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, quien ha subrayado su rechazo a la medida, dado que implica entrar en una "locura belicista" en el seno de la UE.