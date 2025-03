Albares dice que el gasto en defensa no es un "capricho": "Hay una administración norteamericana con nuevos postulados"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha justificado este viernes la necesidad de aumentar el gasto en defensa tras el acuerdo por parte de los líderes de la UE de abordar un plan de rearme.

En palabras de Albares, esta decisión no es "un capricho" y viene motivada porque también "hay una administración norteamericana con nuevos postulados", en alusión a las últimas decisiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de acercarse a Rusia, país invasor de Ucrania.

"El mundo está cambiando vertiginosamente ante nuestros ojos, nuestro destino lo tenemos que tomar con rapidez", ha avisado Albares. "Ayer se abrieron nuevas vías que suponen nuevas reglas para la inversión en defensa mediante fondos del Banco Europeo de Inversiones o préstamos, tenemos que avanzar hacia una mutualización del gasto", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación desde Barcelona.

Espera que el PP "esté a la altura" y "contar con todos los europeístas"

Preguntado por si espera que el PP apoye el aumento en el gasto en defensa que va a proponer el Gobierno, Albares se ha limitado a decir que "el presidente ya ha dicho que les va a contactar" y que hay que esperar a ver como se desarrolla, pero que espera que "Feijóo esté a la altura".

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que iba a reunirse con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, la próxima semana. En esas reuniones, Sánchez va a abordar la situación respecto a Ucrania y como afrontar el aumento del gasto en defensa acordado por los socios de la UE.

En todo caso, dice Albares, Sánchez "hará los anuncios que el considere en cada momento", pero que "hay un compromiso de alcanzar el 2%" del gasto del PIB en defensa para 2029. Para el aumento, el ministro de Exteriores ha asegurado que "espera contar con todos los europeístas y demócratas", en alusión a posibles faltas de apoyo para aumentar el gasto entre sus socios de coalición. En el pasado, formaciones como Podemos o Sumar se han mostrado radicalmente en contra de aumentar la inversión en defensa o contrarios a la OTAN.

"No comprendería que ninguna fuerza política, democrática y europeísta no comprenda que hay que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo", ha añadido Albares, que ha asegurado que "está en manos de los europeos" garantizar "la capacidad de disuasión". "Europa tiene una amenaza creciente y no es porque seamos una potencia agresiva, sino por los valores que representamos de defender la igualdad, la tolerancia o las Naciones Unidas", ha finalizado.