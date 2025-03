Feijóo pide a Sánchez "un informe detallado" antes de la reunión del jueves sobre el gasto en defensa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "un informe detallado" de la reunión que ambos van a mantener el próximo jueves sobre Ucrania. De esta manera, el del PP asegura que así podría saber "con qué recursos y apoyos cuenta" el Gobierno para afrontar la subida del gasto en defensa acordado con la Unión Europea.

"Hace 15 meses que el presidente no nos dirige la palabra", ha criticado Feijóo en un acto por el 8M en Islas Baleares. "¿Lo hace por convicción? No. ¿Por necesidad y obligación? Sí. Parece ser que no tiene apoyos necesarios para hacer frente a ese desafío", ha cuestionado el del PP tras la citación de Sánchez.

Además, el líder del PP ha criticado que les "va a dar entre 20 y 30 minutos para hablar del momento geoestratégico más complejo y difícil de las últimas décadas". "Lo va a despachar [...] con el mismo tiempo que se va a dar a Bildu", ha añadido Feijóo, que cree que por ser "el primer partido" debería tener más tiempo. "No parece el mejor ejemplo para tratar un tema de Estado", ha declarado al tiempo que ha denunciado que se necesita "más información y transparencia" en "las decisiones que comprometen la seguridad de los españoles".