El Gobierno afirma que el gasto en defensa es "invertir en democracia" y pide "responsabilidad" al resto de grupos

Un día después de que la Unión Europea acordase avanzar en el rearme y agilizar el gasto en defensa, desde Moncloa insisten en que esta medida es "invertir en democracia" y que buscarán el apoyo de los grupos parlamentarios en esta medida.

Fuentes consultadas por RTVE, aseguran que la reunión presencial que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, permitirá "ver la foto de dónde está" cada uno y "si tienen compromiso con la Unión Europea y Ucrania".

Sánchez anunció este jueves antes del Consejo extraordinario de líderes de la UE para abordar el gasto en defensa que la próxima semana informaría a los grupos sobre la posición del Gobierno. Desde Moncloa aseguran que invertir en gasto militar no es "solo defensa", sino que es "mucho más" como "cooperación" o "ciberseguridad" y "diplomacia".

Precisamente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confiado este viernes desde Bruselas en que el Gobierno encontrará "la mejor vía para convencer a todos los grupos" para poder acelerar el gasto en defensa, al ser preguntado por si el Ejecutivo de Pedro Sánchez buscará el apoyo del PP ante un eventual desmarque de algunos socios de Gobierno.

Albares dice que el gasto en defensa no es un "capricho": "Hay una administración norteamericana con nuevos postulados"

"El Gobierno da muestras cada día, cada semana, de tener capacidad de diálogo, capacidad de llegar a acuerdos y tenemos que buscar cuál es la mejor vía para convencer a la totalidad de los grupos parlamentarios", ha dicho en declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Justicia de la UE. Por ello, el ministro ha argumentado que "en estos momentos invertir en defensa es invertir en democracia, es invertir en seguridad y es invertir en la protección de nuestros valores".

En la misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha asegurado que "no comprendería que ninguna fuerza política, democrática y europeísta no comprenda que hay que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo". Además, también ha dicho que espera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "esté a la altura".

En una rueda de prensa, ha explicado que el grupo plurinacional tendrá que fijar una posición, que será trabajada por todas las fuerzas que integran la coalición, pero ha augurado que va a haber "amplia coincidencia". "Francamente, creo que va a haber amplia coincidencia. Todas las fuerzas políticas del grupo parlamentario entendemos que no viene a cuento este incremento del gasto", ha apostillado Santiago, quien ha recalcado que ni la UE ni España no van a ser los "tontos" que paguen con miles de millones de euros la industria armamentística de Estados Unidos, que está "amenazando" al continente con "aranceles" y pone en cuestión la soberanía danesa en Groenlandia. "Sería ridículo", ha zanjado.

No obstante, en el seno del grupo parlamentario –donde están integrados el resto de formaciones de la coalición– no hay aún una posición común . Previamente, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha proclamado el rechazo de su partido a elevar el gasto militar.

Por su parte, fuentes del Movimiento Sumar consideran que "Europa debe empezar a construir una defensa propia y autónoma" ante el nuevo contexto geopolítico para contar "con capacidades defensivas y de disuasión" y "garantizar la paz y la seguridad globales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas", todo ello apostando por un despliegue de una nueva financiación europea "fiscalizada democráticamente" y que no haga recaer todo el esfuerzo inversor en los Estados miembro.

El PP pide a Sánchez que no haya discrepancias dentro de la coalición

Desde el PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que "hace 15 meses que el presidente no nos dirige la palabra". "¿Lo hace por convicción? No. ¿Por necesidad y obligación? Sí. Parece ser que no tiene apoyos necesarios para hacer frente a ese desafío", ha cuestionado el del PP tras la citación de Sánchez.

Por ese motivo, Feijóo ha pedido a Sánchez un informe previo a la reunión en el que detalle "con qué recursos y apoyos cuenta" dentro de su Gobierno de coalición para aumentar el gasto en defensa.

En esa misma línea se ha expresado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ha pedido a Sánchez que lleve una propuesta de todo el Gobierno en materia de aumento del gasto en Defensa.

Tellado ha insistido en que esperan que el Gobierno acuda a la reunión con propuestas concretas que vinculen también a sus socios de Gobierno. El portavoz ha criticado que el Gobierno le haga el mismo tratamiento al PP que al portavoz de otros partidos más minoritarios como el BNG. "Darle el mismo tratamiento a Feijóo que al portavoz del BNG parece una tomadura de pelo de dimensiones siderales", ha criticado.

Además, el portavoz ha asegurado que en su partido esperan que la "propuesta sea de Estado" y todos los ministros "estén de acuerdo" en el seno de la coalición. En todo caso, ha afirmado que el PP considera que España debe cumplir con sus compromisos internacionales.

Mientras tanto, en Vox, presionan al PP. El partido ultraderechista ha instado este mismo viernes a Feijóo a no acudir a la ronda de contactos de la que los de Santiago Abascal han sido excluidos, al tiempo que le ha pedido que "empiece a hacer oposición" al Gobierno.