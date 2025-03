Feijóo, sobre el veto de Sánchez a Vox para hablar de Ucrania: "Me sorprende este apartheid"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves en Bruselas sorprendido por el anuncio de Pedro Sánchez de que llamará a todas las fuerzas políticas, salvo Vox, para hablar sobre Ucrania y también por el "apartheid" a la tercera fuerza política del país por no contar con ellos.

"No sé exactamente de qué nos quiere informar el presidente del Gobierno de España" y "me sorprende este apartheid que quiere hacer", ha apuntado en una rueda de prensa después de reunirse en la capital comunitaria con los demás líderes del Partido Popular Europeo.

Feijóo ha hecho estas declaraciones unos minutos después de que Sánchez haya informado también en Bruselas, con motivo del Consejo Europeo, de que llamará la próxima semana a los líderes de los grupos parlamentarios, salvo al de Vox, para concertar una reunión presencial con el fin de analizar la situación de la guerra en Ucrania y las conversaciones para intentar la paz.

Sánchez está este jueves en Bruselas en el Consejo Europeo

Además, el líder popular se ha quejado de que Sánchez no lo llama "desde la reunión preparatoria a la sesión de investidura". El posible encuentro entre los dos será la primera reunión en privado desde el 22 de diciembre de 2023.

Asimismo, el líder del PP ha insistido en que estas explicaciones deben llegar "no después de que el Consejo lo acuerde, sino antes", en alusión al Consejo Europeo que se celebra este jueves entre los líderes de la UE en Bruselas. Razón por la que afirma no saber "exactamente en qué consiste ese contacto".

"Esto tiene que ser debatido con el Congreso de los Diputados, para cualquier decisión en materia de seguridad, como han venido haciendo siempre todos los presidentes del Gobierno de España", ha apostillado.

Para Feijóo, lo que tiene que decir Sánchez "son los incrementos de defensa que está dispuesto a asumir el Gobierno y cuáles son las condiciones". El líder del PP también ha mostrado sus dudas por la posición del presidente del Gobierno al asegurar que nadie la conoce. ¿Hay alguien que conozca la posición del primer ministro español? ¿La conoce su Gobierno? No. ¿La conocen sus socios? No. ¿Tiene autorización de sus socios y de su Gobierno? No. Cuando tenga le agradeceré que la transmita", ha cuestionado y criticado Feijóo.