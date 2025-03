Resumen de la guerra en Ucrania el 6 de marzo: Sánchez propone instrumentos "mancomunados" para financiar la defensa europea

Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunirán en un futuro próximo, según Kiev

El jefe de gabinete del presidente ucraniano han señalado que él y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, habían "discutido los próximos pasos hacia una paz justa y duradera" en Ucrania durante una llamada el miércoles.

El portavoz de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, ha señalado en X que él y Waltz también habían

"intercambiado puntos de vista sobre cuestiones de seguridad y la alineación de posiciones", y ha programado una reunión de funcionarios ucranianos y estadounidenses en un futuro próximo "para continuar este importante trabajo".

