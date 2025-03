Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 5 de marzo de 2025: Zelenski ve un "movimiento positivo" en la cooperación con EE.UU. y espera una reunión la próxima semana

El ministro de Asuntos Exteriores británico afirma que los socios europeos "están dando un paso adelante" en Ucrania

El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, ha afirmado este martes que ha hablado con sus homólogos en

Francia, Alemania, Polonia, Italia y España sobre Ucrania y que su "determinación de alcanzar un acuerdo de paz sigue siendo clara".



"Daremos un paso adelante y lo estamos dando juntos", ha recalcado en su cuenta de X.

"Speaking to counterparts from France, Germany, Poland, Italy and Spain today, our determination to work with the US to deliver a just and lasting peace in Ukraine remains clear.



Ukraine's security is Europe's security. We will step up and we are stepping up - together.“