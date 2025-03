Trump habla al Congreso en clave interna, triunfalista y sin pistas sobre Ucrania: "Ha sido un discurso dirigido a su base"

Se esperaba que explicara sus órdenes ejecutivas como parte de un marco general, de un proyecto político, que avanzara algunas iniciativas y que pidiera el apoyo de los legisladores, pero ha sido un discurso que ha sonado más a mitin de campaña y a exaltación de la victoria. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dedicado la mayor parte de su comparecencia ante el Congreso a sacar pecho de las "casi 100" órdenes ejecutivas firmadas desde que llegó a la Casa Blanca, hace ya 44 días ("solo hemos empezado", ha dicho) y a clamar que EE.UU. "vuelve a ser grande".

"Ha sido un discurso dirigido a su base, ultranacionalista, basado en todas las políticas que ha puesto en marcha hasta el momento", ha resumido Jason Xidias, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, en Las mañanas de RNE.

"Es una repetición de lo que fue su discurso de investidura, no ha dicho prácticamente nada nuevo", ha declarado a RTVE.es José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. "Ha sido un show", añade.

Un nuevo espectáculo de Trump

Los titulares en los medios estadounidenses son similares. The New York Times: "Un Trump combativo promete llevar adelante una agenda 'imparable'". CNN: "Trump se atrinchera en una agenda divisiva". The Washington Post: "Un Trump desafiante señala que avanzará a toda velocidad en políticas divisivas".

La línea de Fox News, la emisora conservadora y afecta al presidente, no es muy diferente: "Trump celebra las victorias tempranas de su segundo mandato y traza el camino para 'nuestra era más grande'".

"Trump, con su habitual manera exagerada, ha hablado de una nueva edad de oro de EE.UU.", ha explicado Jason Xidias en RNE. "En todas sus declaraciones el objetivo ha sido culpar a otros, prometer restaurar la grandeza de EE.UU. y hacerle lucir fuerte en los medios", ha añadido.

03.36 min Las mañanas de RNE - Josep Cuní - Jason Xidias: "Estados Unidos es un país totalmente polarizado"

Toni Aira, doctor en Comunicación y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, cree que Trump recreó este martes en el Congreso un plató de televisión, el lugar donde más cómodo se encuentra. "Es en lo que está mutando en parte la democracia americana, en una 'plató-cracia', donde los escenarios del poder son escenarios televisivos", ha explicado Aira en La Hora de La 1.

"Habla con frases, eslóganes que perduran la campaña electoral. Ni siquiera hace ni los típicos 100 días de gobierno, aquellos en los que clásicamente se decía que un presidente o un gobierno marcaba un cierto rumbo. No ha entrado a gobernar un presidente, sino un torbellino con un montón de iniciativas, anuncios, eslóganes, algunos culminados, algunos que marcan tendencia, y ahí estaba él para seguir marcándolo en todas las plataformas posibles", concluye el experto en comunicación política.

Una encuesta rápida de CNN muestra que 7 de cada 10 espectadores tuvieron una reacción al menos positiva al discurso de Trump. La cadena advierte, sin embargo, de que este tipo de discursos suelen ser más seguidos por los partidarios del presidente de turno.