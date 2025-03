Trudeau responde a la "guerra comercial" de Trump con aranceles del 25% y demanda a EE.UU ante la OMC

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado este martes la imposición de aranceles del 25% sobre las importaciones estadounidenses en respuesta a lo que ha calificado como la "guerra comercial" desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Un día después, el Gobierno de Canadá ha presentado formalmente una demanda contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de aranceles aduaneros.

"La decisión estadounidense no nos deja otra elección que responder para proteger los intereses de Canadá", ha señalado en su cuenta de Linkedin la embajadora canadiense ante la OMC, Nadia Theodore, horas después de que Trudeau anunciara que se interpondría esta demanda. La demanda de Canadá se une a la que China presentó hace un mes ante la OMC contra EE.UU., y ambas se encuentran en fase de consultas, lo que implica que si las partes litigantes no llegan a un acuerdo negociado bilateralmente en 60 días el demandante puede pedir la formación de un panel de expertos para dirimir el contencioso.

Trudeau ha explicado que estos aranceles afectarán a 30.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses y ha dado 21 días a Washington para retirar los gravámenes del 10% sobre las importaciones de energía. En caso contrario, ha amenazado con imponer tarifas adicionales a otros 125.000 millones de dólares de productos estadounidenses.

"Los aranceles de Estados Unidos han entrado en vigor y Canadá tiene que responder. (...) Vamos a demostrar que no hay ganadores en una guerra comercial. Tal y como hice hace un mes, quiero hablar directamente al pueblo estadounidense: no queremos esto", ha aseverado Trudeau.

"Los canadienses son razonables y educados, pero no nos detendremos una vez empiece la lucha", ha puntualizado. "Me gustaría entender. Pero nuestro mayor aliado está hablando ahora de forma cercana con un dictador y asesino: Putin", ha lamentado. "No recularemos si nuestro país está en juego", ha sostenido el primer ministro.

Trump ha tardado poco en reaccionar a las palabras de Trudeau y ha asegurado a través de su red social Truth Social que responderá a los aranceles de Canadá con un aumento equivalente y recíproco: "Por favor, expliquen al gobernador Trudeau de Canadá que cuando pone aranceles en represalia a los Estados Unidos, los nuestros, que son recíprocos, inmediatamente se incrementarán en el mismo monto".

Trudeau avisa de que será "complicado" El mandatario, durante la rueda de prensa, se ha dirigido al pueblo canadiense y ha alertado de que "va a ser complicado". "Vamos a estar ahí para vosotros y vamos a defender los empleos canadienses. Merece la pena que sigamos luchando por este país", ha declarado Trudeau. El mandatario canadiense ha lamentado que ambos países "deberían estar colaborando para garantizar que haya aún más prosperidad para los ciudadanos estadounidenses" y ha mencionado los ocho años durante los que él y Trump han trabajado juntos y "hecho grandes cosas como firmar un acuerdo histórico que ha creado empleos en una cantidad récord en ambos países". "Somos dos amigos peleándose, que es justo lo que quieren ver nuestros rivales del mundo", ha declarado Trudeau. Trudeau cumple con una de las exigencias de Trump y nombra al primer 'zar del fentanilo' de Canadá "La imposición de los aranceles es una idea muy mala", ha asegurado el primer ministro. "Esta vez estoy de acuerdo con el Wall Street Journal, aunque seas muy listo, esto es una cosa muy estúpida de hacer", ha añadido, mientras se dirigía a directamente a Donald Trump. Trudeau ha asegurado que, con estos gravámenes, Trump busca colapsar la economía canadiense y "que sea más fácil de anexionar" el país. "Lo que ha dicho de forma repetida es que quiere ver el total colapso de la economía canadiense porque así será más fácil anexionarnos. En primer lugar, eso nunca va a pasar. Nunca seremos el 51º estado", ha sentenciado Trudeau. Según el mandatario canadiense, las razones que Trump ha dado para imponer los aranceles del 25% a partir de este martes son "falsas" y "la excusa del fentanilo es ficticia". Trump ha asegurado que es por la frontera canadiense y mexicana por donde entra la mayor cantidad de fentanilo a suelo estadounidense y que los esfuerzos de sus dos países vecinos no son suficientes para parar el tráfico de este opiáceo que mata a miles de personas cada año.

La industria siderúrgica canadiense condena la decisión La Asociación Canadiense de Productores de Acero (CSPA) ha condenado la "injustificada" decisión de Estados Unidos y ha advertido de que la medida tendrá "dolorosas" consecuencias a ambos lados de la frontera. Según su presidenta, Catherine Cobden, "Canadá ha sido el socio comercial más firme de Estados Unidos durante décadas", lo que había permitido a las respectivas industrias siderúrgicas plantar cara a China. Biden anuncia que triplicará los aranceles al acero y aluminio de China