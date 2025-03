Pódcast 'Diario de Ucrania': las cartas de Zelenski

Había mucha expectación ante el encuentro del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski. Esperábamos la confirmación de la firma de un acuerdo sobre la explotación de las tierras raras de Ucrania a cambio de ayuda, y vimos, en directo, la negociación y su ruptura. Ruptura que ya tiene consecuencias: Trump ha cancelado la ayuda a Ucrania. De las consecuencias de ese encuentro hablamos en el pódcast 'Diario de Ucrania' con Petro Burkovskiy, director ejecutivo de la Fundación Ilko Kucheriv Iniciativas Democráticas, que nos explica desde Kiev lo que supone esto ahora para la guerra. "Esta ayuda, estos vehículos, estaban destinados a una misión en el campo de batalla.

La congelación de la ayuda va a impedir la preparación de algunas operaciones en el frente y el entrenamiento de tropas de la reserva ucraniana. No tendrá un impacto inmediato en el campo de batalla, pero puede retrasar la preparación de fuerzas adicionales para el frente".

Tras la reunión, algo nunca visto según los más veteranos de la Casa Blanca, Zelenski viajó a Londres donde se reunió de urgencia con los líderes europeos. Ha recibido su apoyo, pero no será suficiente. "Alemania, la República Checa, Francia, España, Italia y también Finlandia y Suecia, todos estos países tienen industrias de defensa fuertes que han ampliado la fabricación de munición en los últimos tres años, de piezas de artillería para la infantería... A corto plazo, en los próximos cuatro o seis meses, Europa tiene recursos para sustituir la ayuda militar americana", explica.

Los errores de Zelenski, los errores de Trump

Podríamos decir que el encuentro de ambos presidentes empezó de manera cordial, aunque se notaba la tensión. Zelenski insistía en las garantías de seguridad, que eviten que Putin vuelva a atacar su país en el futuro. Pero Trump no parecía querer hablar de eso. Es uno de los errores del presidente ucraniano, según Burkovskiy.

"No fue muy inteligente por parte del presidente de Ucrania mencionar a Putin e insistir en temas como las garantías de seguridad antes de las negociaciones a puerta cerrada. No creo que la administración americana no piense que Putin sea un asesino, creen que es un criminal, pero en un lugar público, la administración de Trump evita los insultos. Están buscando formas de negociar con los rusos. Pero a pesar de que el presidente de Ucrania cometió errores en sus palabras de apertura, los americanos, y especialmente el vicepresidente Vance, reaccionó de forma exagerada, y creo que empezaron a debatir temas que deberían hablarse a puerta cerrada, sobre las concesiones de Ucrania a Rusia en caso de llegar a unas negociaciones de paz. Intentaron intimidar al presidente ucraniano para que haga concesiones públicas antes de debatirlo."

También Trump cometió un gran error, explica. "Zelenski no podía darle carta blanca al presidente estadounidense para negociar con Rusia, como si pudieran decidir el futuro de la soberanía ucraniana. Esto es inaceptable y creo que fue un error de la diplomacia estadounidense, que muestra que Trump quiere negociar con Putin sobre la soberanía ucraniana sin su consentimiento. Es la gran preocupación para Europa y para Ucrania".