Macron plantea ampliar su paraguas nuclear a la UE: "El futuro de Europa no lo decidirá ni Washington ni Moscú"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha planteado en un discurso a la nación abrir el debate para ampliar el escudo nuclear francés al resto de socios de la Unión Europea y ha insistido en la importancia de aumentar el gasto en defensa ante la "amenaza" de Moscú. Además, se ha referido al "cambio de actitud" en la política estadounidense con respecto a Ucrania y ha defendido que, aunque quiere creer que Washington seguirá apoyando a Europa, el Viejo Continente debe prepararse "por si no lo hace".

"Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos capacidad de disuasión nuclear", ha afirmado Macron en un discurso televisado en el que ha expresado su decisión de a "abrir el debate estratégico" para ampliar esa protección "a los aliados", aunque ha recordado que la decisión recaerá en el presidente de la República. Macron, que se ha mostrado de acuerdo con el envío de tropas de paz a Ucrania tras el fin del conflicto, ha anunciado que reunirá a los jefes de los Ejércitos europeos en París la próxima semana para abordar la cuestión.

Macron ha defendido la importancia de alcanzar compromisos para garantizar que Ucrania "no vuelva a ser invadida por Rusia". Esto implicará, ha dicho, "un apoyo a largo plazo al Ejército ucraniano" e incluso "el despliegue de fuerzas europeas". Estas tropas, ha continuado, "no entrarían hoy en combate, no irían a luchar en primera línea, sino que estarían allí una vez firmada la paz, para garantizar su pleno respeto". La propuesta de enviar soldados a territorio ucraniano fue lanzada en primer lugar por el británico Keir Starmer.

El Gobierno francés había afirmado previamente que ve "posible" la tregua por mar y aire propuesta por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, pocos días después de su encontronazo en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. De hecho, el martes, Macron habló con ambos líderes para tratar de rebajar las tensiones y, según fuentes del Elíseo, "aplaudió" la voluntad del presidente ucraniano de recuperar el diálogo con Washington.

"Preparados" ante la posible pérdida del apoyo de EE.UU. El líder francés ha insistido en la importancia de ampliar el gasto en defensa ante la amenaza de Rusia, que afecta "a todos los países de Europa". Además, ha hecho referencia al "cambio de posición" de Estados Unidos, que desde la llegada de Trump al poder pone en duda el apoyo militar y político tanto a Kiev como a Europa. "Quiero creer que EE.UU. seguirá apoyando a Europa, pero tenemos que estar preparados por si no lo hace", ha afirmado Macron. "Todos los europeos tenemos que tener en cuenta la amenaza de Rusia para ser capaz de defendernos [...] Tenemos que equiparnos mejor", ha dicho el presidente francés, que ha llamado a mantenerse ligados a la OTAN, pero también a "hacer más" para recuperar la independencia en materia de defensa y seguridad. "El futuro de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú", ha añadido. Macron fue uno de los primeros líderes europeos en reaccionar a la nueva posición estadounidense con respecto a Ucrania y, de hecho, convocó una cumbre en París para abordar el tema. Además, fue el primer dirigente europeo en visitar a Trump en la Casa Blanca, donde coincidió con su homólogo estadounidense en la necesidad de una "paz sólida y duradera" en territorio ucraniano y pidió "garantías" de seguridad para Kiev. Asimismo, el domingo Macron asistió a la cumbre de seguridad organizada en Londres —celebrada dos días después del encuentro entre Trump y Zelenski— por el primer ministro británico, Keir Starmer. Tras el encuentro, el líder británico anunció que tanto su país, como Francia y "otros países" trabajan ya en el proyecto de un plan para alcanzar la paz en Ucrania, que será presentado a EE.UU. Tras su discurso, Macron mantendrá una cena de trabajo en el Elíseo con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, muy cercano a Rusia. Trump ve posible terminar "en semanas" la guerra en Ucrania y Macron pide que no suponga una "rendición" RTVE.es/AGENCIAS