España reclama una Europa "más fuerte y unida" y ve "prematuro" hablar del envío de tropas a Ucrania

El Gobierno de España ha reclamado este lunes una "Europa más fuerte y unida" ante el reto de la seguridad en Ucrania, pero elude comentar si enviará tropas españolas como parte de una misión de paz si finalmente se llega a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra. "Es prematuro en estos momentos hablar de envío de tropas. No es un problema de envío de tropas o no envío de tropas. Es un problema de asegurarnos a qué llamamos paz", ha declarado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

En una entrevista este lunes en Las mañanas de RNE, Albares ha señalado que "Europa tiene la capacidad y voluntad de tomar su destino en sus manos" si es necesario, ante el giro en la posición de EE.UU. respecto a la guerra en Ucrania adoptado por Donald Trump. "Europa nació para evitar la guerra entre europeos, nos ha dado décadas de prosperidad y ha sido aliado natural de EE.UU. y han estado juntos en la seguridad euroatlántica", ha explicado Albares. "Lo importante es tener claro que Europa tiene capacidad para tomar su destino en las manos si es necesario y voluntad política de hacerlo", añade.

El titular de Exteriores no ha confirmado que España vaya a sumarse a países como Francia y Reino Unido, dispuestos a enviar tropas a Ucrania para garantizar un eventual cese de las hostilidades, "Es prematuro, cuando todavía hay esfuerzos diplomáticos para lograr la paz", ha indicado. Pero afirma que, llegado el momento, "no será un problema". "No es problema el envío o no de tropas, es político-diplomático, de asegurarnos a qué llamamos paz", ha matizado. La paz debe ser "justa, respetuosa y real".

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Transformación Digital y Reto Demográfico, Óscar López, quien ha asegurado que "es el momento de Europa, el momento de que la Unión Europea esté más unida y tenga una voz más fuerte", ha aseverado. Respecto al plan de paz para Ucrania, López ha comentado que España "va a estar para que haya una posición común en la Unión Europea" en una entrevista con Catalunya Radio. El ministro ha indicado que lo que está pasando es una "grandísima oportunidad para Europa" y se ha mostrado convencido de que "Europa estará a la altura".

López también ha subrayado el compromiso de España sobre aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. "España es el país que más crece", lo que "trae una consecuencia", ha indicado López sobre "el octavo país que más contribuye a la OTAN". "Si el objetivo está en función del PIB y España es el país que más crece, evidentemente eso hace que sea más fácil alcanzar el objetivo", ha matizado. El ministro también ha recordado que España es el país "con más misiones de paz desplegadas por el mundo" y ha insistido en que es "un socio fiable y comprometido con la OTAN".

España ha reaccionado así a la propuesta del premier británico, Keith Starmer, de formar una gran coalición de países dispuestos a defender un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania y a actuar como garantes de paz. Tras la cumbre de Londres sobre Ucrania con la participación de 15 países celebrada este domingo -España estuvo representada por el presidente Pedro Sánchez-, Starmer avanzó un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania para que pueda comprar más de 5.000 misiles de defensa aérea, incrementar la presión económica sobre Rusia, además de defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este lunes en el Mobile World Congress de Barcelona con el rey Felipe VI sobre lo que se debatió en esa cumbre, a la que asistieron líderes de 15 países, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; o altos cargos de la Unión Europea, como Ursula von der Leyen o António Costa.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado de "intolerable" la discusión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el viernes con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y ha insistido en la necesidad de seguir dando un "apoyo completo" a Ucrania. "Nos encontramos ante la ruptura de las reglas más básicas de la diplomacia internacional y también humanamente ante un comportamiento absolutamente intolerable en las relaciones internacionales y diplomáticas", ha aseverado la también diputada de Sumar.

Díaz también ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea desarrolle "autonomía estratégica" para lograr una "política de defensa propia" sin depender de EE.UU.; aunque, como sus socios de Gobierno, no se ha referido directamente a la posibilidad de enviar tropas en misión de paz a Ucrania. Sumar se ha posicionado en contra de esa posibilidad.

Feijóo: "Una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta" Desde la oposición, el presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que "una guerra injusta no puede acabar con una paz injusta" en Ucrania, y sobre la tensión entre Europa y EE.UU. ha recordado que la postura de su partido es "la de la democracia y la libertad". "En esa postura tiene que estar Estados Unidos, siempre lo ha estado", ha indicado. Feijóo ha considerado que la UE está en uno de los "momentos existenciales más importantes desde su creación", y que debe apostar por "la libertad y la democracia, también en Ucrania". "Para entenderse con EE.UU., debemos hacer compromisos en defensa y persistir en la vía diplomática. Esta es nuestra postura clara y nítida", ha destacado el líder del PP, quien ha reclamado a Sánchez más claridad sobre cuál es la postura de España. "No sabemos qué propone, no conocemos la propuesta de su gobierno, no sabemos a dónde dirige España, ni si cuenta con apoyos dentro de su gobierno, o qué recursos va a destinar si España va a formar parte o no de esa coalición de voluntarios", ha declarado a los medios. Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, también se ha referido al insólito rifirrafe delante de las cámaras entre Trump y Zelenski, una reunión que, según ha dicho, "comenzó bien, con elogios mutuos y con una apuesta decidida por la paz", antes de que se torciera. "Consideramos que las negociaciones de paz son largas y complejas. Esperamos lo mejor de todos aquellos que apuestan por la paz, que quieren acabar de una vez con esta guerra", ha indicado Fúster, quien ha reclamado que debe "respetarse la palabra del pueblo ucraniano en todo lo que tiene que ver con el fin de la guerra". El portavoz de Voz también ha acusado al ministro Albares de "mentir de manera descabellada" al afirmar este lunes que Santiago Abascal "está con el agresor y contra Europa". "Unos 8.000 millones de euros es lo que España ha gastado en gas ruso desde que comenzó la guerra, y 1.200 millones es lo que ha dado de ayuda directa a Ucrania. Ustedes saquen la balanza", ha señalado. Aunque Fúster no ha sido tajante sobre el envío de tropas, fuentes del partido han sido más contundentes en su rechazo. "Oposición frontal hasta que no expliquen para qué mandar tropas ¿No quieren paz?", han indicado.