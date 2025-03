Albares: "Europa tiene la capacidad y voluntad de tomar su destino en sus manos"

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes en una entrevista en Las mañanas de RNE que "Europa tiene la capacidad y voluntad de tomar su destino en sus manos" si es necesario ante el giro en la posición de EE.UU. respecto a la guerra en Ucrania adoptado por Donald Trump.

"Europa nació para evitar la guerra entre europeos, nos ha dado décadas de prosperidad y ha sido aliado natural de EE.UU. y han estado juntos en la seguridad euroatlántica", ha recordado Albares. "Lo importante es tener claro que Europa tiene capacidad para tomar su destino en las manos si es necesario y voluntad política de hacerlo", ha añadido. "Deseamos que la alianza natural de los europeos y norteamericanos se mantenga, pero Europa tiene la capacidad y la voluntad de tomar su destino en sus manos", ha insistido.

El ministro no ha confirmado que España vaya a sumarse a países como Francia y Reino Unido, que se han mostrado dispuestos a enviar tropas a Ucrania para garantizar un eventual alto el fuego, pero ha afirmado que "no será un problema" y ha recordado la participación de tropas españoles misiones en el extranjero. "No es problema envío o no de tropas, es político-diplomático, de asegurarnos a qué llamamos paz", ha matizado.

En otro momento de la entrevista, Albares ha mostrado el respaldo del Gobierno español al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras el enfrentamiento con Trump en la Casa Blanca el pasado viernes. "Respetamos y admiramos al presidente Zelenski, defiende con mucho valor, él y el pueblo ucraniano, la soberanía e integridad de Ucrania, pero también los valores democráticos, que son los europeos. Son momentos en que nos toca definirnos y verbalizar dónde nos situamos, o se está con el agredido o con el agresor. Se está con los valores democráticos, o con la extrema derecha".