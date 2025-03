Guerra Ucrania - Rusia, resumen del lunes 3 de marzo: Trump advierte que "no tolerará por mucho tiempo" las posiciones de Zelenski sobre una paz con Rusia

Zelenski: "Necesitamos garantías de seguridad reales.

Es la posición de toda Europa" El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado en la madrugada de este lunes que su país observa "un claro apoyo de Europa" con "aún más unidad y voluntad de cooperación".

Según ha publicado en la red social X, "toda Europa" está de acuerdo en que, "para que la paz sea real", se necesitan "garantías de seguridad reales". "Por supuesto, entendemos la importancia de Estados Unidos y estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido", ha agregado.

“As a result of these days, we see clear support from Europe. Even more unity, even more willingness to cooperate.



Everyone is united on the main issue – for peace to be real, we need real security guarantees. And this is the position of all of Europe – the entire continent. The… pic.twitter.com/inGxdO8jQz“