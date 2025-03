Guerra Ucrania - Rusia, resumen: Macron y Starmer proponen una tregua aérea, marítima y energética de un mes en Ucrania

El primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, también asistirá a la cumbre de Londres este domingo. "Europa debe asumir la responsabilidad de su propia seguridad, siendo nuestro objetivo final una paz justa y duradera, que no pueda eludirse ni cuestionarse", ha indicado en su perfil de X. Para conseguirlo, Fiala ve necesario incrementar el apoyo militar a Ucrania y garantizar su fortaleza a largo plazo.

“I am heading to London for a summit of nations that take Europe's security seriously.



Europe must assume responsibility for its own security, with our ultimate goal being a just and lasting peace—one that cannot be circumvented or called into question.



To achieve this, we must… pic.twitter.com/ZhpXpwXQXr“