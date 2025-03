Guerra Ucrania - Rusia, resumen del sábado 1 de marzo: Macron: "Si no se detiene a Putin, seguramente irá a Moldavia y quizá a Rumanía"

El exasesor de Trump John Bolton dice que apoyar a Rusia es "un catastrófico error"

En Estados Unidos también se oyen voces críticas respecto al fatal desarrollo de la reunión entre Trump y Zelenski. El exasesor de Donald Trump, John Bolton, ha publicado un mensaje en el que ha calificado la política de los actuales gobernantes de "catastrófico error".

“Trump and Vance have declared themselves to be on Russia's side in the Russo-Ukraine war. This is a catastrophic mistake for America's national security. And let's be clear: Trump and Vance now personally own that policy. It is not the view of a majority of Americans of… pic.twitter.com/jDGFfh4Wn9“