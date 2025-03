Starmer anuncia una coalición de países para poner fin a la guerra en Ucrania y garantizar la paz en el futuro

El primer ministro británico, Keir Starmer, anfitrión de los líderes europeos reunidos este domingo en Londres, ha anunciado la formación de una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y a ser garantes de la paz.

Starmer también ha avanzado un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania para que pueda comprar más de 5.000 misiles de defensa aérea, incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

En la cumbre, celebrada dos días después de que Volodímir Zelenski tuviera un enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, y acortara su visita a Washington, los líderes mundiales manifestaron un fuerte apoyo al presidente ucraniano y prometieron hacer más para ayudar a su nación.

"Varios países han indicado hoy que quieren ser parte del plan que estamos preparando. Voy a dejar que sean ellos los que se pronuncien sobre cómo quieren aportar exactamente", ha indicado Starmer.

Starmer ha afirmado que Reino Unido "dará un paso adelante y liderará" esta iniciativa. "Lo hemos hecho a lo largo de la historia como nación y tenemos que hacerlo otra vez", ha argumentado.

Plan de paz para Ucrania

La cita ha servido además para diseñar un plan para parar el combate en Ucrnaia y presentárselo al presidente estadounidense, Donald Trump, ha explicado Starmer desde la Casa de Lancaster, sede de los contactos en Londres.

Reino Unido, Francia y otros países trabajan ya en un plan para acabar con la violencia en Ucrania. De hecho, Starmer ha explicado que ya ha tratado los detalles del plan con Trump en una conversación telefónica la noche del sábado al domingo.

"Miren. Hablé con el prediente Trump anoche. No voy a dar los detalles de la conversación, pero no daría a dar ningún paso en esta dirección si no creyera que es algo que puede dar resultado para garantizar que avanzamos juntos: Ucrania, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, juntos hacia una paz duradera".

"El objetivo de la reunión de hoy era unir a los aliados europeos en esto. Nuestra posición inicial debe ser poner a Ucrania en la posición más fuerte posible", ha argumentado, porque "cualquier acuerdo debe estar respaldado por la fuerza".

Estos líderes se reunirán "muy pronto" para "actuar" y "mantener el ritmo" para lograr materializar este plan. "Hoy estamos en un cruce de caminos histórico", ha advertido. "No es momento de hablar más. Es el momento de actuar", ha remachado.