Resumen político del 13 de marzo: Sánchez traslada a los grupos: "Nos estamos jugando la paz y el orden multilateral"

12:51

El PP critica la falta de información por parte del Gobierno

El líder del PP asegura haber preguntado a Sánchez cuál es la previsión del incremento de gasto en Defensa, cómo tiene que aumentar, no le ha preguntado la cantidad exacta, pero sí sobre la memoria en la que está trabajando el Gobierno de España. "He recibido cero cantidad de información, cero euros de compromiso. El Gobierno no tiene un plan, o no sabe hacer el plan o no quiere o no quiere contarlo. No me creo que la cuarta economía del euro, a diez días de un Consejo no tenga siquiera un plan, no me lo creo, es una irresponsabilidad", ha asegurado Feijóo, que al mismo tiempo señala que Sánchez no le ha pedido ningún apoyo. "No ha concretado nada, no me ha pedido ningún apoyo, para negociar estamos a disposición siempre que la forma y el fondo sean serios y limpios, no se trata de engañar a nadie, ocultar informacion", ha insistido.