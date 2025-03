Reproches entre Ayuso y la oposición por los muertos en las residencias en el quinto aniversario de la covid

El número de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la covid-19 ha agitado este jueves el debate en la Asamblea de Madrid, que ha estado plagado de reproches cruzados entre la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y la oposición, cuando se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma.

Para Ayuso, la izquierda solo quiere "instrumentalizar a las víctimas" y "retorcer su dolor" para sacar "rédito político", mientras que desde el PSOE y Más Madrid han pedido su dimisión por aprobar "los protocolos de la vergüenza", que desaconsejaba el traslado de los residentes al hospital durante la primera ola de la pandemia.

La Asamblea ha celebrado este jueves una sesión de control que ha estado marcada por el informe publicado este miércoles por el Gobierno regional sobre el número de fallecidos en las residencias durante la pandemia y en el que negaban también la existencia de los "protocolos de la vergüenza".

"La presidenta regional no dice la verdad cuando habla de 4.100 víctimas, cuando la propia comunidad a través de su portal de transparencia admite que 7.291 residentes fallecieron por no derivarlos a los hospitales. Una actuación que se recoge en esos protocolos de la vergüenza que ahora niega que existieran, pero que sus propios técnicos reconocieron en la aniquilada comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid", subraya la asociación '7.291: Verdad y Justicia' en un comunicado .

Por su parte, los familiares de los residentes fallecidos en las residencias han acusado a Ayuso de "no decir la verdad" y han considerado un "insulto" que la Comunidad rebaje ahora la cifra de muertos y que niegue la existencia de los "protocolos de la vergüenza".

Ayuso acusa a la izquierda de "retorcer el dolor de las víctimas"

Previamente a la reunión, los familiares de los mayores fallecidos en las residencias han asistido como invitados a la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde han recibido un fuerte y largo aplauso por parte de la bancada de la izquierda, que ha sido interrumpido por el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, justificando que el Pleno debía continuar.

En la sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso se ha defendido de las acusaciones sobre el "baile" de cifras asegurando que "no se sabe" cuántas personas murieron durante la pandemia del coronavirus en España y que desde el Ejecutivo regional han estado "callados" cinco años porque les daba "vergüenza utilizar a las víctimas". Y ha apuntado que sobre los "hombros" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "recaen 130.000 muertos".

También ha acusado a la izquierda de "retorcer el dolor de las víctimas" e "instrumentalizarlas" con "fines políticos", y ha reprochado al Gobierno de España y al PSOE de estar "más preocupados" de llevar "a las mujeres a las calles" con su "supuesto feminismo", en alusión a la manifestación del 8M del año 2020, que de escuchar las "alertas sanitarias" que había por la pandemia.

La portavoz del PSOE-M en la Asamblea, Mar Espinar, ha afeado a Ayuso que "no es solo cuánta gente murió, sino cómo murieron aquí en Madrid". "Sería un buen ejercicio que hoy usted nos contará por qué aprobó esos protocolos, por qué no trasladó a esas personas a los hospitales, por qué no medicalizó las residencias… En definitiva, por qué los abandonó y dejó que murieran así", ha cuestionado.

Por ello, la dirigente socialista ha instado, primero, a la presidenta autonómica a "pedir perdón y dimitir", para a continuación recriminarle que ella y "su entorno" aprovecharon la pandemia "para dar el pelotazo". "Unos morían y otros se forraban para que usted viva como una reina, señora Ayuso", le ha espetado Espinar.

Después, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha puesto el acento en que "claro que fueron 7.291 fallecidos", aunque ahora el Ejecutivo madrileño rebaje la cifra. "Como si eso le exculpara de la gravedad, como si los protocolos fueran menos vergonzosos porque afectaran solo a 4.000 personas. Quieren descontar muertos como si por descontar una cifra fuera menos grave su responsabilidad", ha señalado.

Asimismo ha lamentado que solo en Madrid se firmó "un protocolo que los dejaron morir por el hecho de vivir en residencias", y le ha afeado que "saque pecho de la gestión que convirtió a la Comunidad de Madrid en la capital europea con mayor exceso de mortalidad en la pandemia".

Por su parte, Ayuso ha pedido la dimisión a Bergerot por "difamadora", al haberle adjudicado la frase "iban a morir igual" en referencia a los mayores de residencias no derivados a hospitales. Además, ha destacado que "dos sentencias" le han "dado la razón" sobre la gestión de la pandemia en las residencias, por lo que ha exigido a la oposición que "no mientan" con este tema.