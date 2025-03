La pandemia de la que no salimos mejores... ¿O tal vez sí?

Las alarmas saltaron a finales de 2019, cuando aparecieron los primeros casos de una enfermedad respiratoria desconocida en una ciudad de la que muchos tampoco habían oído hablar: Wuhan. La opacidad del Gobierno chino hizo que la información llegase con cuentagotas, aumentando la incertidumbre de aquellos momentos, aunque tampoco hubo que esperar mucho para conocer el verdadero rostro de la enfermedad. En enero de 2020, el virus saltó a Europa, y fue en la región italiana de Lombardía donde comenzó a repetirse la escena macabra que después se convertiría en habitual: hileras de ataúdes y UCIs completamente saturadas, incapaces de hacer frente a la avalancha de pacientes que llegaban ahogándose a los hospitales.

El virus apareció en España a finales de ese mes, cuando se confirmó el primer caso en un turista alemán que pasaba sus vacaciones en la isla canaria de La Gomera. Después, a medida que febrero avanzaba, el número de contagios no dejó de crecer, con focos importantes en comunidades como Madrid o La Rioja. Los esfuerzos de las autoridades sanitarias no consiguieron frenar su expansión, y el rápido aumento de los casos llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Esta declaración, de la que se cumplen ahora cinco años, hizo posible el despliegue de una batería de medidas de choque para frenar la propagación y proteger el sistema de salud, incluyendo la más drástica de todas ellas: el confinamiento de la población.

En aquellas semanas oscuras de marzo y abril, las más duras de la pandemia, la situación sanitaria en España se volvió crítica, mientras los muertos diarios se contaban por centenares y las unidades de cuidados intensivos eran un paisaje desolador de cuerpos boca abajo que a duras penas lograban mantenerse con vida aferrados al vaivén de un respirador mecánico. La guerra contra el coronavirus se libraba en todos los frentes, pero con especial intensidad en centros sanitarios y laboratorios, mientras se iniciaba una carrera frenética por aplanar la curva epidémica y encontrar en tiempo récord una vacuna contra el SARS-CoV-2.

"Saldremos mejores"

"De la pandemia saldremos mejores", fue uno de los mantras que se instaló entre los españoles, convertido casi en un conjuro para contrarrestar aquellos momentos de desconcierto. En realidad, como era de esperar, la pandemia estuvo llena de claroscuros, pero cuando por fin se calmó la tormenta tal vez quedó la impresión general de lo contrario, de que la sociedad había salido peor de todo aquello.

"La gente piensa que no salimos mejores de la pandemia, pero yo creo que si le preguntas a cada persona que si reaccionaría mejor si hubiese una nueva, todo el mundo contestaría que sí, que lo haría", declara a RTVE.es la científica Margarita del Val. "¿Hemos salido todos más bondadosos? Por supuesto que no, porque eso no iba a cambiar, aunque al menos sí que hemos salido mejores para enfrentarnos a otra pandemia", opina.

Para esta viróloga, "en lo científico, hemos aprendido bastante: lo importante que es la transmisión, las vacunas, la vigilancia a todos los niveles…". Aunque también apunta a "un error fundamental", que fue "no reaccionar pronto y no ir al origen", cuando "la acción es más quirúrgica y se pueden cortar los contagios con menos esfuerzo, menos dinero y menos sufrimiento". Según Del Val, este es un fallo que "cometimos todos los países, a excepción de los que acababan de sufrir epidemias, como Japón, China, Taiwán, Singapur o los de África Occidental".

El epidemiólogo Alfredo Morabia sostiene que ahora "tenemos la experiencia de una gran pandemia, y eso es importante", aunque "no cree que estemos sacando las lecciones necesarias ni preparándonos adecuadamente" ante una nueva emergencia sanitaria de similares características. "Estamos en una fase clásica de fatiga post-pandemia, pero es urgente reaccionar porque las pandemias no siguen una periodicidad fija. Ya lo sabemos, ¿no?", advierte en RTVE.es este profesor de la Universidad de Columbia.