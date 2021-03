El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha emitido un aviso por el que recomienda no viajar a España. El embajador británico en España y Andorra, Hugh Elliott, ha compartido a través de su cuenta en Twitter un vídeo en el que explica a sus ciudadanos las implicaciones y restricciones de la nueva situación excepcional en el país que, no obstante, no ha restringido los vuelos internacionales.

In response to the introduction last night of a State of Emergency, and the restrictions that are now in place throughout the country, a message to all 🇬🇧tourists and residents in🇪🇿 Further information on https://t.co/YfUHYYEs6O #yomequedoencasa #imstayingathome #coronavirus pic.twitter.com/pcco3MDBhe