Si, como decía Borges, el tiempo es la sustancia de la que estamos hechos, no habrá persona que no se haya sentido "saqueada" durante este último año. El mismo enemigo invisible que ha apagado miles de vidas y ha arrasado con los usos y costumbres de una sociedad metafóricamente enjaulada, también se ha ensañado con el preciado bien que conforman los segundos, minutos y horas.

El balance de perjuicios ocasionados por la pandemia de coronavirus, cuando se cumple el primer aniversario de la misma, deja una agria y extendida sensación de tiempo robado: infinidad de momentos parecen desaprovechados y cientos de planes debieron ser prorrogados.

Será el propio avance de los días lo que permita llenar con otras vivencias algunos de esos huecos, pero nada podrá hacer el dios Chronos por devolver lo irrecuperable. Las primeras veces que ya fueron, esas, no volverán.

La reconquista de los parques, las plazas y los toboganes llegó después, en junio, pero lo cierto es que ser niño en el último año no ha sido fácil; su efusividad, su energía y sus ganas de explorar han chocado a menudo con la retención que caracteriza al clima pandémico.

“Fue más triste de lo que suele ser un primer cumpleaños. Me hubiera gustado celebrarlo con más gente, con mis amigas y con sus hijos, hacerle una fiesta a lo grande porque es su primer año y es muy bonito, pero no pudo ser. Estuvimos los cuatro, le compré una tarta, le cantamos ‘cumpleaños feliz’ y nada más”, explica Paqui, la madre del pequeño, en una conversación con RTVE.es.

“Es que nos habían dicho tantas veces que estos iban a ser los mejores años de nuestra vida … Y yo, en cambio, momentos memorables de este curso me llevo muy pocos. Gente maravillosa sí, pero no hemos podido hacer casi nada”, añade Gema, que tiene toda su “esperanza” puesta en el tercer año de carrera.

“Me da muchísima pena ver lo que nos ha quitado esto. Todos los días, cuando hablamos entre nosotros decimos: ‘madre mía, ¿os imagináis lo que hubiéramos hecho si no hubiera COVID? ’. Estamos siempre pensando en todos los sitios a los que habríamos ido”, admite la joven, que cree que en el futuro tendrá un recuerdo “dolorido” de esta época.

Gema (c), junto a algunos de sus amigos, durante un paseo por Madrid capital.

Lo primero que le dijeron al llegar a la Facultad era “todo lo que no podrían hacer” los alumnos durante ese curso y que sí habían tenido “los de atrás”. No hubo recorrido por el campus ni visita a la cafetería junto a los nuevos compañeros; sólo una gélida bienvenida a unas aulas que pisarían muy poco y un primer contacto visual con algunos docentes a los que nunca han visto con el rostro descubierto.

Hasta que la pequeña tuvo un mes y medio de vida, ningún familiar la conoció en persona, y casi un año después todavía hay algunos amigos que no han podido hacerle una esperada visita.

El primer beso de una abuela a su nieto

Esa espera que describe Carla la arrastra desde agosto y hasta el presente María Jesús, una mujer de 75 años que aún no ha podido conocer a su nieta Carmen, que nació el pasado mes de agosto.

“Yo vivo en Cartagena (Murcia) y mi hija en Madrid. No pude ir a ver a la niña cuando nació porque tengo problemas de bronquios y era complicado. En Navidad se plantearon venir ellos, pero al final no lo hicieron porque les daba miedo que yo pudiera contagiarme. La verdad es que es muy duro no haberla conocido. Lo estoy pasando muy mal”, confiesa María Jesús, que vive sola y siente los días son “interminables”.

Ella sabe cómo es físicamente su nieta gracias a las videollamadas y a las fotos que recibe, “pero no es lo mismo”.

“No la he podido tocar ni darle un beso…”, dice la mujer, que tiene que detener su explicación porque se emociona al contar cómo le está afectando ese duro aplazamiento.

Luego comenta que tampoco ve desde febrero de 2020 al hermano de la pequeña y que ni siquiera está pudiendo disfrutar del resto de sus nietos, que sí viven en Murcia, porque solo se ve con ellos en el exterior y porque evita, por prevención, el contacto físico.

Con tristeza y resignación afirma que nada podrá compensar el haberse perdido, a su edad, tantas horas compartidas con las personas a las que más quiere; mucho menos, el no haber disfrutado de los primeros meses de vida de su última nieta.

Lo que ahora le pide al tiempo María Jesús es que pase rápido hasta que llegue el primer encuentro con Carmen y que no tenga prisa después, cuando al fin la tenga en brazos.