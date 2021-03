Casos España 3.160.970 116.936.986

Muertes 71.436 2.596.363

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 11.958 casos de COVID-19 respecto al total del viernes y 298 muertes, lo que deja la cifra total de fallecidos en 71.436 y la de casos en 3.160.970 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales.

Actualmente, la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días se sitúa en 142,24 contagios por cien mil habitantes, y sigue por lo tanto en riesgo medio, un nivel que no se alcanzaba desde el 20 de agosto, aunque el ritmo de bajada se ha frenado y ha sido de apenas siete puntos respecto al viernes.

La curva de la incidencia ya no baja en todos los territorios, y se están registrando algunas subidas. Son muy leves en Andalucía y Canarias, de menos de un punto, y algo más pronunciadas en la ciudad autónoma de Melilla (+23), más sensible a los cambios bruscos debido a su tamaño. En el resto del país, la incidencia acumulada ya no baja tan rápido como en fechas anteriores.

Melilla sigue siendo el territorio con mayor incidencia del país (413,94) mientras que la comunidad autónoma con la incidencia más alta es Madrid (236,41), pero su tasa ya ha bajado del nivel de riesgo extremo. Actualmente, hay seis comunidades con una incidencia menor a 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días: Extremadura, Baleares, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Extremadura es actualmente la única comunidad española en un nivel de riesgo bajo, al bajar su tasa de incidencia en los últimos 14 días de 50 casos. En nivel de riesgo máximo solo están Ceuta y Melilla, mientras que es alto en cinco territorios y medio en 11.

La incidencia baja a 142 casos por cada 100.000 habitantes En esta jornada, la incidencia acumulada a nivel nacional baja hasta los 142,24 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el viernes se encontraba en 149,23. Al centrar el foco en los últimos siete días, la incidencia desciende hasta los 62,73 casos de media. Del total de casos, 29.499 han sido diagnosticados en los últimos siete días, 4.364 menos que hace una semana, mientras que 66.892 han sido detectados en las últimas dos semanas, 15.699 menos respecto al mismo período el pasado lunes. Sin embargo, no es posible conocer el número de casos activos a día de hoy en España, porque Sanidad mantiene congelada la cifra global de los recuperados desde el 18 de mayo, cuando se contabilizaban 150.376 personas que habían superado la enfermedad, aunque sí hay comunidades autónomas que actualizan ese recuento.

431 muertes en la última semana La cifra de defunciones en los últimos siete días ha sido de 431. Esta jornada, Sanidad añade 298 muertes al balance total, que se sitúa en 71.436. Según los datos recopilados por el Gobierno, en la última semana se han producido muertes en todo el territorio español. Destacan los 92 fallecidos en Andalucía, así como los 48 en Madrid, 38 en Castilla y León, 36 en la Comunidad Valenciana y 31 en Aragón.

La ocupación de las UCI es del 24,27 % El Ministerio de Sanidad también informa de la presión asistencial en los hospitales. Esta jornada, el promedio a nivel nacional de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) está en el 24,27 %. Ha bajado casi un punto respecto al viernes, siguiendo una senda regular de descenso, pero ralentizada. En concreto, las UCI de la Comunidad de Madrid (39 %) son las que tienen una presión más elevada, aunque la primera ha visto subir la proporción de ocupación porque ha cerrado la ampliación de camas habilitada para atender el pico de presión asistencial de esta última oleada. Las siguientes mayores ocupaciones en las UCI por pacientes COVID se encuentran en La Rioja (37 %), Cataluña (36 %), Asturias (32 %), Castilla y León (30 %) y Aragón (28 %). Así, son seis comunidades, además de Ceuta (52 %) y Melilla (29 %), las que están por encima de la media de España y el total de pacientes graves atendidos actualmente asciende a 2.571. Por otra parte, y teniendo en cuenta los ingresos en UCI, hay 9.761 pacientes ingresados con COVID-19, lo que supone el 7,81 % del total de la capacidad asistencial hospitalaria, un indicador que desciende, aunque sigue siendo elevado y está obligando a eliminar o reducir la actividad programada en los hospitales, además de aumentar el cansancio entre un personal sanitario al límite desde hace tiempo. Por territorios, siete superan la media nacional en la última actualización: Madrid (14 %), Asturias (11 %), País Vasco (10 %), Castilla y León (9 %), La Rioja (9 %), Cataluña (8 %), Aragón (8 %) y Andalucía (8 %), además de Ceuta (12 %) y Melilla (8 %). Las UCI en España, en riesgo alto: ocho territorios superan el 25 % de ocupación con pacientes COVID