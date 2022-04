Desde este lunes, la población general menor de 60 años que contraiga la COVID-19 de forma leve o asintomática no tiene que guardar aislamiento; tampoco sus contactos estrechos. Así lo decidieron el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas el pasado 22 de marzo, cuando anunciaron la actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control de la enfermedad, que avanza un paso más en la ‘gripalización’ del coronavirus.

La realización de pruebas diagnósticas para detectar la enfermedad se centrará ahora en los casos graves, colectivos más vulnerables (mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas) y entornos con alta probabilidad de contagio;(centros sanitarios, sociosanitarios y otras instituciones). Según Sanidad, este cambio se justifica ante la “disminución observada en la gravedad de los casos notificados y la necesidad de garantizar una asistencia de calidad a aquellos individuos que presenten patologías que requieran atención sanitaria”.

A la espera de que la Comisión Nacional de Salud Pública apruebe la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados -el 6 de abril está previsto un nuevo Consejo Interterritorial de Salud que pretende abordar esa cuestión-, las autoridades sanitarias ya han flexibilizado otros parámetros que, hasta hace un tiempo, eran fundamentales en la toma de decisiones que marcaban el rumbo de la pandemia.

La incidencia de los más vulnerables, la única que importa ahora

Nacho de Blas, docente e investigador en Epidemiología Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, exponía en Twitter los cambios de referencia en los niveles de riesgo para el control de la pandemia. Por un lado, las incidencias a 14 y siete días a nivel general ya no importan, pues no se recogen como principales indicadores. De Blas auguraba en conversaciones con DatosRTVE que Sanidad dejaría de proporcionar esos datos “porque no son representativos de la población tal y como ellos establecen”. Esta misma tarde lo confirmaba el Telediario de TVE.

Quique Bassat, investigador ICREA en ISGlobal, sostiene que “seguir produciendo datos de incidencia creo que siempre es bueno y cuanto más transparentes seamos con los datos, mejor”. Sin embargo, el epidemiólogo y pediatra también defiende que quizá ahora sea más importante que la información que se traslade a la sociedad “tenga más que ver con las consecuencias graves de la pandemia y no tanto con el número de contagios, que ahora mismo aporta relativamente poco”.

Los colectivos en los que se centran los esfuerzos de Sanidad son los de las personas más vulnerables, principalmente los mayores de 65 años. De hecho, este indicador, que ya se contemplaba en las Estrategias de Vigilancia y Control previas, también ha sufrido cambios, pues el grupo se amplía y comienza a partir de los 60 años. De Blas no cree que este cambio sea “trascendental” para el control de la pandemia, y Bassat califica de “bueno” este movimiento, pues es una cohorte con cierto riesgo de desarrollar la enfermedad grave.

Sin embargo, como se puede ver a continuación, la última estrategia multiplica por 10 los baremos de cada nivel. Así, si hasta hace unas semanas una incidencia superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes situaba a los mayores de 65 años de un territorio en riesgo muy alto, desde el pasado 23 de marzo pasarían a estar en nivel bajo, lo que equivale a descender tres escalones de riesgo de golpe.

Nacho de Blas reconoce que esta flexibilización de criterios se ajusta en parte a una nueva fase de la pandemia en la que los niveles de incidencia no se corresponden con los de hospitalización. “Antes, por ejemplo, con 250 casos por incidencia, teníamos los hospitales llenos y ahora con 2.500 están medio vacíos, o medio llenos, según lo quieras ver”, expone. No obstante, cree que la percepción de riesgo bajará ante estos baremos tan permisivos. “A mí lo que me da miedo es que se trivialicen los sistemas de control”, resume.