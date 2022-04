Después de más de dos años de pandemia, cada vez son más las medidas frente al COVID-19 que se quedan atrás. Las normas de cuarentena y pruebas de diagnóstico también se relajarán a partir del próximo lunes, de acuerdo con la última actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control de la Comisión de Salud Pública.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado un paso más hacia la 'gripalización' del coronavirus, al considerar que se ha superado la fase aguda de la pandemia, y el foco se pone ahora en los hospitales y en las personas vulnerables. A continuación respondemos a las principales dudas:

En cualquier caso, se insta a extremar las precauciones y mantener el uso de la mascarilla en todo momento y evitar el contacto con personas vulnerables, como mayores no vacunados o personas inmunodeprimidas para quienes el COVID-19 puede significar una enfermedad grave.

Desde el lunes 28 de marzo, por lo general, los casos leves y asintomáticos de COVID-19 no están obligados a aislarse, aunque hay excepciones laborales. En ámbitos donde el riesgo es mayor (como las residencias, geriátricos, cárceles y otros centros sanitarios o sociosanitarios) existen protocolos específicos.

He dado positivo por COVID-19, ¿tengo que hacer cuarentena?

Pasado ese tiempo, siempre que no se haya tenido fiebre en el último día y los síntomas hayan mejorado, estos trabajadores de ámbitos vulnerables deben realizarse una prueba de antígenos. Si el resultado es negativo, pueden volver al trabajo. Si es positivo, deberán repetirse el test a las 24 horas, hasta cerciorarse de que ya no hay carga viral.

No obstante, el protocolo es diferente para quienes trabajan en "ámbitos vulnerables" (esto es, hospitales, residencias, centros de días, cárceles y otros centros sanitarios y sociosanitarios). Sus empleados no acudirán al centro de trabajo durante los primeros cinco días desde el inicio de síntomas o desde el diagnóstico para los asintomáticos.

Los casos de COVID-19 asintomáticos o con síntomas leves están exentos de cuarentena y pueden ir a trabajar, aunque el Ministerio de Sanidad recomienda el teletrabajo, siempre que sea posible y no necesiten una baja laboral.

He estado con una persona positiva por COVID-19, ¿tengo que hacer cuarentena?

Los contactos estrechos de un positivo no tienen que guardar cuarentena, independientemente de si están vacunados contra el COVID-19 o no. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas recomiendan, no obstante, que durante los 10 días posteriores a la última exposición, extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales. De nuevo, es conveniente usar la mascarilla en todo momento y evitar el contacto con personas vulnerables.