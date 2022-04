A mediados de enero, la incidencia por coronavirus estaba completamente disparada en toda Europa, registrando cifras nunca antes vistas. Con el estallido de la variante ómicron y el precedente de Sudáfrica, donde la curva de contagios creció precipitadamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) vaticinaba que en los siguientes dos meses más de la mitad de la población europea se habría contagiado de la enfermedad.

“At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) @IHME_UW forecasts that more than 50% of the population in the Region will be infected with Omicron in the next 6-8 weeks @hans_kluge“