La paradoja de ser feliz en pandemia

Decía el filósofo griego Epicteto que no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre estas cosas. Casi 20 siglos después de la cita, se puede decir que la frase mantiene un envidiable estado de salud. En el último año hemos aprendido a convivir con una perpetua sombra de miedo e incertidumbre provocada por el desarrollo del coronavirus y, sin embargo, también hemos sido testigos, a veces de forma directa o como simples observadores, de acontecimientos que parecían contravenir los oscuros caminos trazados por la enfermedad.

No sabemos si la pandemia nos ha hecho mejores o más fuertes, pero sí que el mundo ha seguido girando y con ello las historias que llevan un pequeño haz de luz en un tiempo dibujado en blanco y negro.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para esta pareja residente en Madrid. La casi total ausencia de vida social y familiar sí que supuso un pequeño desgaste en los primeros compases de vida del pequeño: “Fue duro y sí existe cierta soledad porque no quedábamos con amigos para que lo conocieran y los abuelos tampoco pudieron vivir la experiencia plena de tener un nieto, menos aún los paternos que viven en otra comunidad”, incide Jordi.

“Durante el final del embarazo nos agobiaba bastante la seguridad en los hospitales, aunque al mismo tiempo teníamos ilusión e impaciencia porque el bebé naciera”, comparten Jordi y Paula. Como padres primerizos de Pol, el no tener un recuerdo anterior también les sirvió, afirman, para normalizar la situación: “No habíamos tenido una experiencia previa, por lo tanto, no creo que tuviéramos una presión añadida y sí una realidad a la que acostumbrarnos ”, destaca Paula.

Con un grupo de invitados más reducido de lo esperado, mascarillas y distancias , ambas parejas explican, con la perspectiva del tiempo, que no cambiarían aquel día por una festividad prepandemia, aunque Martín-Consuegra adelanta que, pese a no quitarle el sueño, “si se recupera la normalidad en 2021, tenemos idea de celebrar una fiesta con todos nuestros amigos y familiares”.

María Barajas y Miguel Ángel Navarro se dieron el sí quiero el pasado mes de septiembre en Torrijos, una pequeña localidad toledana. Tras dos años planificando ese momento tuvieron claro que la pandemia no les dejaría sin boda : “Fue un proceso complejo y nos enfrentamos a cambios sobre la idea inicial, pero decidimos mantener el día y utilizar el confinamiento para ultimar los preparativos”. Ese mismo mes y a no muchos kilómetros de María y Miguel Ángel, en Daimiel, otra María (Martín-Consuegra) y otro Miguel Ángel (Ruiz) decidieron sellar su compromiso con una ceremonia civil: “Teníamos todos los trámites realizados y pensamos que no era tiempo de lamentarnos , sino de seguir hacia adelante pese a las restricciones ”, proclama María Martín-Consuegra.

El amor no se ha salvado de la influencia del coronavirus. Si bien es cierto que en el último año Cupido nos ha dejado historias dignas de película , el número de bodas celebradas en el país ha disminuido alarmantemente . La COVID-19 no entiende de sentimientos o emociones y, por ello, casarse en estas circunstancias convierte a las parejas en una rara avis .

Encontrar trabajo durante el confinamiento: difícil pero no imposible

2020 y empleo dejaron claro que formaban un binomio para el olvido. Despidos, ceses de negocio o la solución temporal de los ERTE, conformaron una fórmula nada halagüeña para todo aquel que tuviera que buscar un contrato en un brutalmente golpeado mercado laboral. Antonio, Esther, Fernanda y Miguel vivieron esta realidad y encontraron empleo cuando todo alrededor animaba a lo contrario.

"Llegas a una edad, ves que las cosas no te han salido como prometían a los 30 y sí que percibes una sensación de fracaso", dice Antonio (47 años). Montador de ferias y exposiciones, el parón de la actividad en febrero precipitó la disolución de su propia empresa y el envío masivo de currículos: “Siempre mantuve el teléfono encendido, pero dejó de ser rentable”, aclara. En el mes de agosto, tras aplazar el pago de impuestos y solicitar la moratoria de hipoteca, recibió una llamada que cambió todo. “De pensar que, al día siguiente, tal vez no tendríamos para comprar el pan pasamos a contar con algo de seguridad sabiendo que lo básico no iba a faltar”, continúa. Su historia tuvo un doble final feliz, ya que su mujer también encontró empleo en pandemia, “nos llamaron para empezar el mismo día, yo he dejado de ser autónomo y ahora tengo la estabilidad de un salario fijo, así que lo único que puedo decir es que el año pasado resultó ser un gran año para nosotros”, declara.

A Esther (27 años), el confinamiento le pilló preparando una oposición de educación secundaria que tuvo que aplazarse. "Se me vino todo abajo cuando suspendieron la convocatoria, porque era pensar en otro año esperando el examen", mantiene. Su vida cambió de forma inesperada con la inscripción en un proceso de llamamiento público telemático que, en comunidades como Castilla-La Mancha y de forma extraordinaria, venía a sustituir a las habituales bolsas de trabajo. "Te puedes imaginar el cambio de trabajar 12 horas a la semana en una academia por las tardes a una jornada completa de instituto", apunta. Desde noviembre ha enlazado contratos hasta conseguir una sustitución de larga duración que le permite mirar a la futura oposición con otros ojos: "Para nada borraría 2020, si llega el examen partiré con puntos de experiencia que harán que pueda obtener un mejor resultado", aclara.

Actividad realizada por los alumnos de Esther en el instituto de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Se suele decir que la suerte no viene sola, sino que se busca y trabaja. Algo parecido debieron pensar Fernanda (56) y Miguel (57) que, al handicap de la crisis sanitaria, tuvieron que sumarle el peso de la edad. Son los denominados trabajadores senior, colectivo para el que el año pasado supuso un lastre más con el que cargar.

A Fernanda y Miguel les une Generación Savia, un proyecto sin ánimo de lucro que funciona como punto de encuentro entre estos profesionales con el objetivo de mejorar su empleabilidad. Miguel llegó a la plataforma tras un despido y con la idea de que el paro no debía convertirse en un obstáculo:"Tenía confianza, conocimientos, contactos y la certeza de que algo saldría", nos cuenta. Su apuesta o ejercicio de fe, según quiera entenderse, salió bien y hoy trabaja para Técnicas de Fluidos, empresa que apostó por la veteranía "buscando el valor del trabajador que puede aportar desde el primer minuto porque ha dedicado una vida a ese terreno", opina.

Fernanda conoció a su actual socio en una reunión de Savia. "Cuando cumples una edad es fundamental conocer a gente que está en una situación parecida a la tuya y con la que puedes compartir experiencia e ideas", asevera. En plena pandemia decidió emprender y lanzar Freeme, una app para la gestión de facturas de autónomos que desde octubre es una realidad: "No nos pesó la incertidumbre, creíamos que era el momento de arriesgar y aprender sobre la marcha cuáles eran los mejores pasos", sostiene.