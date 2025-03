El exconsejero Reyero acusa a Ayuso de "extender un manto de confusión" con los muertos en residencias por la covid

El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de querer "reescribir el relato" sobre el número de fallecidos en residencias por la covid-19 y de "extender un manto de confusión" al respecto antes de la emisión del documental '7.291', dirigido por Juanjo Castro y que se podrá ver en La 2 y en el Canal 24 horas de RTVE el 13 de marzo.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Reyero ha rechazado tajantemente las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le atribuyó este miércoles el haberse inventado la cifra de 7.291 muertos, cuando, según un comunicado del Ejecutivo autonómico, "el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100".

"Que digan que yo me he inventado unas cifras cuando yo no me he inventado nada. La cifra de 7.291 parte de una respuesta al portal de transparencia, en el que se indicaba el número de fallecidos en cada una de las residencias. Cuando se habla de 4.100 no sabemos si son personas fallecidas en residencias, en hospitales... No tiene mayor valor que extender un manto de confusión ante la emisión del documental", ha señalado.