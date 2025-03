Los pacientes de covid persistente, cinco años después de la pandemia: "Nos sentimos olvidados"

Palabras como cuarentena, brote, PCR o desescalada pueden sonar lejanas cinco años después de la pandemia de coronavirus. Pero hay una que, sin duda, sigue latiendo con fuerza para miles de afectados: covid persistente. Esta enfermedad, que fue reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021, sigue presentando muchas incógnitas y dificultades en el día a día de los pacientes, que aseguran sentirse "olvidados" por las instituciones.

“El covid es todavía el presente de muchas personas. A la propia enfermedad, se une la frustración de no poder volver a tu vida y, sobre todo, la desolación por el abandono de las instituciones”, lamenta a RTVE.es Cristina, paciente de la enfermedad persistente, con motivo de los cinco años de confinamiento del covid que se cumplen este viernes. “Hemos quedado como daño colateral y nos ha destrozado la vida. Nos sentimos olvidados", asegura, por su parte otro afectado, Rubén, qué además preside la Asociación Riojana de covid persistente (ARIOCOP). Para María, también paciente, lo peor es “la incertidumbre de saber si volverán los síntomas y en qué grado” debido a la intermitencia que puede presentar a veces la enfermedad. “Aunque en algunos casos como el mío se puede llegar a recuperar cierta normalidad, vives en alerta”, cuenta, sobre una dolencia que, según la OMS, ha desarrollado o desarrollará entre un 10 y un 20% de los infectados por coronavirus.

En España, se calcula que esta dolencia, que implica una variedad de síntomas durante más de dos meses, perjudica a entre 1,6 y dos millones de personas. Es todavía solo una aproximación. Y, con ello, viene otra de las reivindicaciones de pacientes, familiares y asociaciones: un registro a nivel nacional de afectados. "Nadie entendería hoy que se entrara en la historia clínica de una persona y que no se vieran dolencias como, por ejemplo, la diabetes. Lo mismo debe pasar con el covid persistente. Cualquier otro síntoma también puede estar relacionado”, considera Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de la Investigación en covid persistente (REICOP).

Tener una cifra también ayudaría a determinar los recursos necesarios, la disposición de unidades especializadas y el aumento de la investigación para conseguir darles respuesta. "Hay que mejorar la formación y los circuitos de diagnóstico desde la propia atención primaria para que el paciente se sienta acompañado en todo el proceso”, explica Lourdes Mateu, directora del programa de covid persistente del Hospital Germans Trias i Pujol. Esta unidad, situada en Can Rutí (Badalona), es una de las pocas estructuras especializadas que se encuentran por toda España. La última se ha inaugurado hace tan solo unas semanas: es la del Hospital Universitario Basurto de Bilbao, la primera de todo el País Vasco.

Un vuelco de 180º: los casos de Cristina, Rubén y María

La vida de Cristina es una de las que ha sufrido un vuelco de 180 grados estos cinco años. Sin patologías previas, no fumadora y deportista, esta joven de 35 años pasó de tener una vida laboral y personal activa a no poder hacer tareas cotidianas de manera independiente. Se contagió hasta en cuatro ocasiones entre 2020 y 2024, con numerosas visitas a urgencias y a médicos especialistas. En una de las ocasiones, tuvo hasta que ingresar en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, saturado en plena pandemia.

En estos años ha padecido, además del agravamiento y alternancia de síntomas, la “incomprensión” por parte de algunos médicos, que no reconocían la enfermedad y achacaban los síntomas a “ansiedad”. Finalmente, se le diagnosticó covid persistente, y aunque en 2024, con su última infección, pudo acceder a un tratamiento con el que consiguió "capear" los síntomas con respecto a las otras veces, denuncia la complejidad para acceder a algunos de ellos, ya hay que traspasar largas listas de espera. Siente que "las instituciones y la sociedad les han dado la espalda", por que "la covid es un mal recuerdo". "Hubo uso político de la pandemia y muchas medidas ineficaces y recordar la enfermedad genera un sentimiento de rechazo en la sociedad. También a veces mofa hacia los enfermos, echándoles en cara que no quieren avanzar o no quieren trabajar, cuando no es verdad", dice.

Desde su contagio, Cristina ha experimentado dificultad para respirar —“como si tuviera un bloque de cemento en el pecho”—, taquicardias, alergias, cansancio extremo, un dolor muscular que incluso le impide andar, fotosensibilidad, tos crónica y una fuerte niebla mental. “No era capaz ni de leer un libro. También se me olvidan cosas del día a día, lo que hace más difícil las tareas. No digamos ya otras aspiraciones personales como tener una relación sentimental o intentar ser madre”, relata. Ha necesitado, asimismo, atención psicológica para hacer frente a esta lucha y tratamientos farmacológicos fuertes. Ante la impotencia, también sufrió intentos de suicidio.

En numerosas ocasiones, la joven ha intentado retomar su vida laboral como sastra en programas de televisión, siendo casi misión imposible. Le prescribieron bajas varias veces, pero ante las recaídas constantes y la gravedad de los síntomas le acabaron por conceder el grado de discapacidad en 2023. “A día de hoy, no soy una persona funcional. Estoy con mi familia porque no puedo realizar mi día a día de manera independiente. Ahora estoy esperando para pelear la incapacidad en un juicio”, cuenta, ya que hace un año el Instituto Nacional de la Seguridad Social le comunicó “que debía volver al trabajo”. “Me encantaría volver a trabajar en lo de antes y seguir con mi vida, sin duda. Pero hay semanas que no me puedo levantar de la cama”, asegura Cristina, que indica que los gastos por el proceso judicial se unen ahora a unos años en los que apenas ha recibido ingresos. “Sin trabajar o ayudas, si no hubiera sido por mi familia, estaría literalmente viviendo en la calle.”, ha apuntado, a la vez que pide a las instituciones "dejar de mirar para otro lado" y "dar un paso adelante" para reconocer la enfermedad.

“No puedo realizar mi día a día de manera independiente“

Rubén es otro de los afectados por covid persistente desde hace cuatro años. Cuenta que él pasó la infección con “molestias leves, casi asintomático”, pero poco después comenzó “la pesadilla”. Tuvo que abandonar su afición de caminar —10 km todos los días y hasta 20 los fines de semana— por una “fatiga totalmente incapacitante”.

“El dolor era muy fuerte por todo el cuerpo. Era como si tuviera alcohol ardiendo en las piernas”, describe, a lo que también se unió contracciones involuntarias, dolores de cabeza, visión borrosa y zumbidos en los oídos. “Los primeros años fueron durísimos. Yo llegaba a casa llorando del médico porque no me creían, me decían que era un trauma por la pandemia o ansiedad. Pero era dolor físico. Mi cuerpo era una cárcel, no me permitía hacer vida normal”, lamenta y agradece el haber tenido a su familia cerca ese entonces. “Sin ellos, no habría podido seguir. Vivir algo así en soledad es demoledor”, apunta.

Hace diez meses le prescribieron la baja por la gravedad de los síntomas, teniendo que tomar, en ocasiones, más de seis pastillas diarias. “Cuando me daba el brote de fatiga, no podía hacer nada más, mi batería era mínima”, explica. Este año le han reconocido la discapacidad en un grado del 37%, pero “no aparece que sea por covid persistente”, sino por secuelas como la fibromialgia, con más de 18 puntos de dolor. El reconocimiento, indica, te ayuda en algunos aspectos fiscales, pero “no va más allá”.

“Vivir algo así en soledad es demoledor“

Este riojano tan solo ha conseguido un leve alivio en los últimos meses debido a un nuevo tratamiento en el Hospital de San Pedro en Logroño, ya que no hay unidades especializadas de covid persistente en la comunidad. Está en pruebas y, aunque percibe nuevos síntomas, aún se investiga si se debe a la enfermedad o a efectos secundarios. “La incertidumbre nos ha llevado a muchos a ultrainformanos y estar activos en la búsqueda de tratamientos”, aunque llama a la cautela y a fijarse solo en instituciones fiables.

Por el momento, ha conseguido a dar algún paseo y presidir la ARIOCOP porque, dice, quiere que se conozca la enfermedad y tejer una red de apoyo. “Somos muchos, pero no veo campañas de concienciación o de recogida de fondos para investigación como ocurre con otras enfermedades. Me preocupa, no solo por los pacientes sino porque mucha gente aún sabe que existe o que puede padecerla. Es importante contarlo”, asegura y anima a que los afectados que lo necesiten contacten con las asociaciones de covid de su provincia o comunidad.

Al igual que Cristina y Rubén, María también tiene grabada en su cabeza cada fecha de la enfermedad, especialmente, del contagio: diciembre de 2021. En su caso, esta joven de 28 años pasó los síntomas comunes de la infección inicial (dolor de garganta o perdida de gusto y olfato) y al mes se vacunó. Poco después, comenzaron de nuevo las dolencias: vértigos, fuerte fatiga, taquicardias, disnea, “piernas moradas con solo unos minutos en pie” y hasta “el olvido de términos comunes como mesa o cuadro” y “dejar de ver objetos o percibir que se movían cuando no era así”.

A caballo entre España y Bélgica en los últimos años por temas laborales, reconoce que ha pasado el periodo de la enfermedad “en modo supervivencia, intentado descubrir qué pasaba y cómo volver a la normalidad”. “Nunca me había ocurrido algo así. No me hacían caso, algunos médicos no me creían y los que sí tampoco tenían herramientas para tratarlo”, asegura esta malagueña, por lo que dedicó “la poca energía que tenía” a leer cada nuevo avance, intentar conocer su cuerpo y a probar tratamientos desinflamatorios.

Tras unos diez meses, “mejoré, pero a nivel memoria e intelectual, perdí muchos recuerdos y capacidades del lenguaje, como si mi cerebro desconectara”, enumera. “En lo social, a medida que pasaba el tiempo he visto mucha incomprensión y a amigos que desaparecían del mapa, porque físicamente, salvo algunas cosas, parecía que estaba bien”, señala, por lo que se refugió en su padre.

Actualmente, aunque ha conseguido recuperar mayormente su vida, está en tratamiento neuropsicológico para monitorizar las secuelas. “Mi duda es si hay un daño que se puede reparar o si va a ir a más. O si el resto de síntomas reaparecerán”, se pregunta. Reconoce que está “agotada” y “frustrada” con el periplo médico y la falta de investigación, pero todavía reconoce que no pierde la esperanza de “ponerse totalmente bien”. Y, aunque confiesa que le cuesta contar su testimonio y revivir la experiencia, espera que al menos lo sufrido pueda ayudar a que “alguien se sienta menos solo o sola o incluso a que siga luchando” para salir adelante.