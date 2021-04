Coronavirus

En un año de pandemia se han desarrollado pruebas de detección de COVID-19, medidas de protección e incluso diferentes tipos de vacunas, pero aún hay muchas incógnitas por resolver relacionadas con la enfermedad. Una de ellas es la denominada COVID persistente, por la cual los pacientes siguen experimentando síntomas meses después de haberse infectado y de la que se desconoce su causa y efectos a largo plazo.

Hasta ahora, en España se han dado algunos pasos que intentan arrojar algo de luz sobre esta dolencia: se ha hecho una primera aproximación al perfil del paciente, la tipificación de los síntomas o la puesta en marcha de las primeras unidades de tratamiento integral. La vacuna también es una de las cuestiones que se está estudiando, después de que algunos de los afectados hayan mostrado mejoría.

Los expertos y pacientes, sin embargo, piden más recursos para acelerar la investigación, puesto que los afectados aumentan a medida que lo hacen los contagiados, saturando aún más los servicios sanitarios. “Queda mucho trabajo por hacer en relación a la COVID persistente. De momento, solo estamos viendo la punta del iceberg sobre un problema que puede llegar a convertirse en uno de los retos del sistema sanitario de los próximos años”, dice a RTVE.es la doctora y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, sobre una dolencia que algunas estimaciones apuntan a que podría afectar a un 10 % de los contagiados.

“Muchos de los pacientes de la primera ola no pudieron acceder a una PCR debido a la saturación hospitalaria por lo que les es complicado justificar sus dolencias”, explica Ana, miembro del colectivo de COVID persistente de Valencia y enferma desde hace más de un año. En su caso, desde que se infectó de COVID, padece disfonía, fatiga y niebla mental , entre otros síntomas, sin embargo, su baja terminará pronto y está a la espera de una ampliación. “Trabajo de cara al público y aún no estoy recuperada”, lamenta, mientras espera un tratamiento efectivo. Un 8% de los trabajadores necesitan tres meses o más para volver al trabajo, según el estudio El síndrome poscovid, incapacidad temporal laboral y prevención , basado en los datos de la Seguridad Social. Un 0,8%, además, se alargan más de un año.

Vacunas y COVID persistente

Las vacunas también son una esperanza para los enfermos de COVID persistente, ya que algunos de ellos han empezado a notar mejoría al recibir las dosis. “No me podía desvestir y había días que no me podía ni levantar de la cama, pero ahora cada día me encuentro muchísimo mejor. Todavía me quedan restos, pero soy un poco más la persona que era antes”, contaba emocionada a TVE María Victoria, una sanitaria con síntomas persistentes del Hospital Gregorio Marañón, semanas después de recibir la vacuna.

Pero se desconoce si este resultado será igual en el resto de pacientes. “Es una buena noticia, pero debemos tomarlo con cautela. Aún no se sabe si la mejoría es permanente o no y si afecta de igual a todos los pacientes o solo a los de un grupo determinado”, explica Pilar Rodríguez.

Para ello, la SEMG ha iniciado una nueva encuesta. Aún no está cerrada, pero la doctora adelanta que, en algunos casos, los pacientes han declarado sentirse igual o peor. “Son datos muy preliminares. El grupo persistente vacunado aún es reducido, ya que se corresponde principalmente con sanitarios, así que tendremos que seguir trabajando en este ámbito”, recalca.