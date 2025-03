Diana Morant analiza la lucha contra el COVID-19: "Las decisiones políticas alejadas de la ciencia cuestan vidas"

Cinco años después de la irrupción de la pandemia de COVID-19, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reflexionado sobre el papel que la ciencia y la política desempeñaron en la superación de la crisis sanitaria. En el encuentro de RNE, La ciencia contra el COVID-19: 5 años después, Morant ha reconocido que aún resulta estremecedor escuchar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decretar el estado de alarma: "Eran momentos de mucho miedo y los responsables públicos teníamos que tomar las mejores decisiones para proteger a la ciudadanía".

La gestión política de la pandemia

El carácter global de la crisis propició que el proyecto europeo "se reinventara" y adoptara una estrategia "mancomunada", con el objetivo de disponer de vacunas en el menor tiempo posible, sin sacrificar la seguridad ni la eficacia. Morant ha recordado que, gracias a la participación masiva en los ensayos clínicos y la aceleración de plazos, "no hizo falta llegar al año 2021 para tener las primeras vacunas". La ministra ha destacado también el mérito de la campaña de vacunación nacional, diseñada en colaboración con sociólogos y expertos en percepción social. Ha insistido en que "democratizó el acceso a la vacuna", para que se distribuyera de forma equitativa y sin privilegios, lo que hizo posible que España se posicionara entre los países con una tasa de vacunación más alta.

Sobre la gestión de las residencias y otras medidas que repercutieron en la mortalidad durante la crisis sanitaria, Morant defiende que "no en todas partes se tomaron las mismas decisiones y no todas las partes fallamos igual". Ha señalado que en la Comunidad Valenciana la incidencia fue menor, en parte gracias a medidas arriesgadas, como el cierre temprano de establecimientos en ciudades como Gandía en plena campaña turística de 2021.

“Hay que mejorar los sistemas, pero las decisiones políticas alejadas de la ciencia cuestan vidas“

Esta diferencia de criterios, según la ministra, ha contribuido a que otras regiones, como la Comunidad de Madrid, se hayan convertido en la zona con mayor mortalidad de Europa. "Hay que mejorar los sistemas, pero las decisiones políticas alejadas de la ciencia cuestan vidas", ha puntualizado.

Morant ha comparado la gestión del COVID-19 con lo sucedido con la dana en Valencia. La ministra ha explicado que en toda catástrofe "hay ciencia" y "grandes profesionales que nos avisan". La labor de los políticos, ha aclarado, es actuar según esa evidencia. Ha apuntado el ejemplo del decreto de estado de alarma, que "salvó tres millones de vidas en Europa". En la Comunidad Valenciana, ha insistido, no se tomaron las medidas recomendadas en el momento adecuado: "La política a veces tiene que tomar decisiones que no se entienden o no son populares, pero la ciencia salva vidas y el negacionismo puede costar vidas".