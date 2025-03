Las grietas que ha dejado el COVID-19 cinco años después: "Confío en la ciencia"

La ciencia nos ha permitido recuperar nuestras vidas y a día de hoy, la mayoría de nosotros, podemos hablar de la pandemia en pasado. Sin embargo, al menos dos millones de personas en España tienen que usar el presente, porque cinco años después siguen experimentando síntomas de la enfermedad. Se calcula que el covid persistente afecta a 1 de cada 10 contagiados, aunque es una cifra compleja de medir: el diagnóstico es difícil y los síntomas son muy amplios. En este segundo programa de las jornadas ‘La ciencia frente al Covid-19, cinco años después’, presentadas por Luis Vallés y Laura Hijón, comenzamos dando visibilidad al covid persistente y a las investigaciones actuales.

Los síntomas de Isabel: "No era capaz de pensar"

Isabel era enfermera y contrajo la enfermedad el 2 de abril de 2020. En un principio no tuvo una infección excesivamente molesta, pero a partir de la tercera semana algo cambió. Empezó a tener otros síntomas, como una tos muy persistente que no le dejaba dormir y una sensación de pesadez tanto en brazos como en piernas. “Me afectó en todo lo que tiene que ver con la capacidad cognitiva. No era capaz de elaborar un pensamiento, no podía seguir una conversación y no podía leer más de tres líneas”, nos cuenta.

Las personas con covid persistente presentan síntomas que pueden ser muy diferentes entre sí, pero “todos tienen en común que han perdido el control de su vida y ya no pueden disfrutar de las actividades diarias, como su trabajo, el ocio o su familia”, explica Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de Investigación en COVID persistente y de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Cinco años después, muchos de esos síntomas que sufría Isabel se han quedado en su vida y ahora tiene que tomarse 13 pastillas diarias.

Después de una larga pelea en tribunales, tiene una incapacidad absoluta: “Es un palo, que con 40 y pico años te digan que eres una inútil para la sociedad. Es muy duro”, expresa. No existe un tratamiento curativo para esto y hay pocas unidades específicas de covid persistente, por lo que muchos de los afectados se sientan así de perdidos. Margarita del Val Latorre, química, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, insiste en que "hay que tomarse en serio los síntomas que sufren y arroparles mucho más”. “Se hacen esfuerzos en investigación y en destinar fondos, pero no son suficientes para encontrar respuestas”, añade Rodríguez Ledo.