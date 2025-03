Los ministros de Defensa europeos instan a apoyar al Ejército ucraniano tras la paz: "Debe ser su garantía de seguridad"

Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia —grupo conocido como E5— han instado este miércoles a apoyar al Ejército de Ucrania tras un posible acuerdo de paz con Rusia, ya que defienden que esa tiene que ser "su garantía de seguridad" de cara al futuro. Los líderes, que pertenecen a los cinco países del Viejo Continente que más gastan en el ámbito militar, se han reunido en París en un encuentro que ha versado sobre la situación en torno a Ucrania y el rearme europeo.

"Se habla mucho de desmilitarización, pero no es nada de eso. Al contrario, la verdadera garantía de seguridad a largo plazo serán las capacidades que vamos a poder dar al Ejército ucraniano", ha afirmado el responsable de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en una rueda de prensa junto al resto de ministros tras la reunión celebrada este miércoles en París. Lecornu ha asegurado que ese es "un punto de urgencia" en el que están de acuerdo.

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha defendido que los líderes saben que su "responsabilidad" es dar "un paso adelante" tanto en el apoyo a Ucrania como en el gasto en defensa y ha subrayado la importancia de "rearmarse", "gastar más" y "trabajar juntos". "Es nuestro trabajo como ministros de Defensa mantener a salvo a nuestros países", ha añadido Healey, que sostiene que la paz y la seguridad en Europa solo se conseguirán con el fortalecimiento de la OTAN y permaneciendo al lado de Kiev.

"El gigante se está despertando, Europa se está despertando"

El ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha pedido "a todos" ayudar a Ucrania y ha recalcado que el actual es un momento "histórico", ya que "el gigante se está despertando", en referencia al Viejo Continente. "Todos los Estados miembros están aumentando su gasto en defensa, es un momento sin precedentes desde la Guerra Fría", ha afirmado, al tiempo que subrayaba que el hecho de que Reino Unido esté trabajando junto a la UE, demostraba el "despertar" de Europa.

"No hay futuro para Ucrania si no tiene posibilidad de defenderse. Un país desmilitarizado no puede existir", ha defendido, por su parte, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha recordado que en Europa "hay muchos sistemas de armas diferentes" y ha llamado a trabajar en la "interoperatividad". "El peligro existe", ha asegurado y Europa debe asumir su parte de la carga "de forma progresiva" para "saber quién hace qué".

Pistorius también ha defendido que Europa necesita un enfoque mucho más "unificado" a la hora de adquirir material militar, que ha hecho un llamamiento a reducir la burocracia "innecesaria" para no perder el tiempo. "No tenemos ese tiempo, es superfluo y costoso", ha dicho.

El encuentro en París se ha producido poco después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiera "coraje" a los Veintisiete al defender su plan de "rearme", al tiempo que anunciaba que Europa está dispuesta "a aumentar masivamente su gasto en defensa". Actualmente, la UE se sitúa en torno al 2% del PIB en gasto en defensa y el objetivo es elevar ese porcentaje hasta el 3%.