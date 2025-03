Guerra entre Ucrania y Rusia: resumen del sábado 15 de marzo | Zelenski afirma que la operación de Kursk sigue en marcha y que las tropas ucranianas no están cercadas

Un soldado ruso de 21 años se convierte en el primer condenado por crímenes de guerra en Ucrania

El Tribunal de Distrito de Helsinki condenó este viernes a cadena perpetua a Voislav Torden, subcomandante de la milicia rusa Rusich, como autor de cuatro crímenes de guerra cometidos en Ucrania en 2014 y 2015, cuando combatía junto a los separatistas del Dombás contra fuerzas del ejército ucraniano.

El tribunal concluyó que Torden, que se llamaba Yan Petrovski hasta que cambió de nombre en 2016, fue el segundo al mando en una unidad de la citada milicia, vinculada al grupo paramilitar Wagner, que mató en una emboscada a 22 soldados ucranianos e hirió a otros cuatro en la región oriental de Lugansk. Los crímenes de guerra por los que fue condenado incluyen, además, el asesinato a sangre fría de varios soldados heridos y el trato denigrante dado a los efectivos capturados o muertos, a uno de los cuales le tatuaron en el rostro el símbolo de la milicia con un cuchillo.

Mäs de mil páginas de sumario y propaganda de internet

Su juicio estuvo precedido por una investigación internacional que indagó en el caso durante casi un año y en la que la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP) colaboró con la Fiscalía General y el Servicio de Seguridad de Ucrania, Europol, Eurojust y la Corte Penal Internacional (CPI).

El sumario, de más de mil páginas, se basaba principalmente en el testimonio de los combatientes ucranianos supervivientes y en el numeroso material fotográfico y de vídeo que el grupo Rusich publicó en canales de internet con fines propagandísticos. Entre los testimonios recogidos durante la instrucción figuraba el de un testigo que afirmó haber visto cómo el propio Torden disparó en la cabeza a soldados ucranianos que yacían en el suelo y pedían clemencia.

“Accountability for international crimes committed against Ukraine and Ukrainians is inevitable. Thank you, Finland, for being the first to take action on this issue. This is a strong message to all Russian criminals: those who commit atrocities will face justice—sooner or later. https://t.co/J6gQD6EZkc“