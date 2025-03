Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 14 de marzo: Zelenski afirma que la operación en Kursk "ha cumplido sus objetivos"

Zelenski: "No estamos imponiendo condiciones que compliquen el proceso; Rusia sí lo está haciendo."

En su mensaje diario publicado en redes, el presidente ucraniano Volodímir Zekenski ha analizado la respuesta que está dando Rusia al planteamiento del alto el fuego ofrecido por Estados Unidos.

Según Zelenski, estamos ante una nueva "ronda de manipulación" por parte de Putin que, en realidad, se prepara para rechazar la oferta.

"Por supuesto, Putin teme decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra y seguir matando ucranianos. Por eso, en Moscú, están rodeando la idea del alto el fuego con tales condiciones previas que o fracasa o se prolonga lo más posible", ha dicho, y ha recordado que Ucrania sí aceptó la propuesta estadounidense de un alto el fuego incondicional, en el aire, el mar y en el frente puesto que es "absolutamente factible" que Estados Unidos se encargue de organizar el monitoreo y la verificación de esa tregua.

“Right now, we have all heard from Russia Putin’s highly predictable and manipulative words in response to the idea of a ceasefire on the front lines—at this moment he is, in fact, preparing to reject it.



Of course, Putin is afraid to tell President Trump directly that he wants… pic.twitter.com/SWbYwMGA46“