Claves de la condonación de deuda: en qué consiste, a quién beneficia y cómo se reparte por territorios

La deuda de las comunidades autónomas ha vuelto al debate político después de que el Gobierno anunciase este lunes su intención de condonar parte de la misma. En total, 83.252 millones de euros, que pasaría a asumir la Administración General del Estado (AGE). Esta será la propuesta que llevará este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que se espera que salga adelante con el voto a favor del Ejecutivo y de las comunidades gobernadas por el PSOE.

Pero, ¿qué plantea el Gobierno? ¿A quién beneficia? ¿Cómo es el reparto entre territorios? Estas son las principales claves:

Ante las críticas del resto de comunidades autónomas, la propia Montero prometió que la medida sería extensible al resto de regiones y así lo ha confirmado este lunes, aunque para ello ha tenido que redefinir la metodología, pues muchas comunidades no están acogidas a este mecanismo.

La Comunidad de Madrid, pese a estar en el régimen general, no está adscrita a este mecanismo. Tampoco el País Vasco y Navarra, al regirse por el régimen foral.

En este Fondo no se encuentran todas las comunidades autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

¿Es obligatorio?

No. Montero ha precisado que la condonación de deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna "condicionalidad", por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman, aunque ya ha avanzado que sería “marciano” no hacerlo.