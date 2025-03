El Consejo de Política Fiscal aprueba la condonación de deuda a las comunidades pese al plante del PP

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este miércoles la condonación de 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas pese al plante de los consejeros de las autonomías gobernadas del PP, que han abandonado la reunión cuando se iba a debatir este asunto. Se trata del primer paso para la convalidación de esta medida, propuesta por el Gobierno a raíz del pacto con ERC, que debe materializarse ahora en una ley orgánica y ser aprobada posteriormente por el Congreso, donde el Ejecutivo todavía no cuenta con los apoyos suficientes.

“Es una dejación de funciones sin precedentes”, ha reprochado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se ha mostrado convencida de que los consejeros 'populares' "han preferido tirar por el camino de en medio y no votar en contra", porque "no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova".

El encuentro ha comenzado a las 16.00 horas con las posturas muy enfrentadas. Mientras que desde las comunidades gobernadas por el PSOE se mostraban a favor de la propuesta del Ministerio de Hacienda, los territorios liderados por el PP han reiterado en los últimos días las críticas a la iniciativa, considerando que es un "pago" a los independentistas para que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno.

Minutos después, cuando apenas había pasado media hora, los consejeros de las 12 comunidades gobernadas por los 'populares' y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han levantado en bloque de la mesa, escenificando su rechazo a la medida. "No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo", ha denunciado la titular de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España. "Las deudas hay que pagarlas, no se perdonan", ha añadido su homóloga en la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

Hasta su finalización, a las 18.00 horas, la reunión ha continuado entre el Gobierno y los consejeros de las comunidades lideradas por el PSOE -Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha-, quienes se han mostrado muy críticos con la actitud de los representantes del PP. "Nos han dejado con la palabra en la boca (...) es una falta de respeto", ha reprochado la consejera catalana, Alícia Romero. "Yo creo que han decidido levantarse e irse para abstenerse porque hubiese quedado más feo votar que no y luego coger el dinero", ha ironizado el titular de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez.

Cabe recordar que el Ejecutivo central solo necesitaba el voto de una comunidad autónoma para aprobar su propuesta, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral.

Montero: "Este día va a perseguir durante años al PP" En una rueda de prensa posterior al encuentro, Montero se ha mostrado muy crítica con la decisión de los consejeros 'populares', frente a "una propuesta tan trascendente, generosa y valiente para las finanzas de las comunidades autónomas" como a su juicio es la condonación de deuda. Por eso, cree que "este día va a perseguir durante muchos años al PP y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto la total falta de sentido de Estado del PP". "Hoy hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades gobernadas por el PP. Una falta de sentido de Estado, donde los consejeros se han ausentado de la reunión tras constituirse", ha lamentado. Según la vicepresidenta, la decisión de hoy es "ya la gota que colma el vaso de estas actitudes irresponsables del PP", que "cada vez sorprenden menos", ha criticado, señalando directamente al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha dicho que, "sin conocer la propuesta, comunicaba que las comunidades del PP votarían en contra". "Pura estrategia partidista que perjudica los intereses de los ciudadanos", ha insistido. 00.39 min Los comunidades del PP abandonan el Consejo de Política Fiscal por las "cesiones al independentismo" En este punto, Montero ha querido aclarar que la condonación de la deuda "no va a suponer un aumento de la deuda pública" al tratarse de la reasignación de pasivos entre sus sectores. "No va a perjudicar la calidad crediticia de España, pero sí va a beneficiar a las comunidades, que podrán financiarse en los mercados a un menor coste", ha puntualizado. Además, ha revelado que las comunidades podrán ahorrarse entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses que pagan ahora.

Los consejeros del PP piden la reforma del sistema de financiación Enfrente, entre las principales críticas de los consejeros 'populares' ha circulado la idea de que esta medida solo ha sido consensuada con Cataluña y no con el resto de comunidades, que llevan años pidiendo un nuevo sistema de financiación: "Estamos blanqueando una cesión más al independentismo como es esta condonación de la deuda, que no ha pedido ninguna comunidad autónoma", ha proseguido España. "Esto es un punto y final, no vamos a seguir aceptando trágalas de esta forma", ha recalcado el consejero gallego, Miguel Corgos, a la salida de la reunión. "No somos nadie de segundo nivel que tenga que ser escuchada cuando las decisiones se han tomado", ha resumido el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. En opinión de los consejeros 'populares', lo "lógico" hubiera sido que Hacienda hubiera iniciado el debate sobre la reforma del sistema de financiación, defendiendo que es algo que pone de acuerdo a todas las regiones. Y han adelantado que volverán a pedir un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar sobre este asunto, mostrándose "dispuestos" a discutir sobre todas las variables a partir de una propuesta que, según han recalcado, debe partir del Gobierno central. "Cualquier discusión sobre esta materia debe canalizarse exclusivamente a través del procedimiento legislativo correspondiente. Por todo ello, declinamos participar en la votación de esta medida", han señalado posteriormente en una carta conjunta remitida a los medios. Precisamente sobre la reforma del sistema de financiación, Montero ha defendido que "de ninguna manera" la aprobación de la condonación de deuda sustituye este debate: "No lo paraliza, no es un atajo", ha dicho, sino que debería servir de "incentivo" para abandonar posiciones de máximos.