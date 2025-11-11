Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Kiev informa de que Rusia ha tomado otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia

17:28

Lavrov reaparece para exculparse por la cancelación de la cumbre con Trump



El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha reaparecido este martes tras dos semanas de rumores sobre su caída en desgracia para exculparse por la cancelación de la cumbre de Budapest. "Estamos dispuestos a abordar con nuestros colegas estadounidenses la reanudación del trabajo preparatorio de su propuesta cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos", ha dicho en una comparecencia de prensa por videoconferencia.

Lavrov, jefe de la diplomacia rusa desde 2004, no aparecía en público desde su visita a Bielorrusia el pasado 28 de octubre, lo que disparó todo tipo de rumores sobre su inminente renuncia o destitución.

El ministro, acusado por los medios de ser el responsable de que se frustrara la reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, ha negado toda culpa y le ha pasado la pelota a la parte estadounidense. Además, ha subrayado que durante la célebre conversación telefónica del 20 de octubre "no hubo ninguna salida de tono", sino que se confirmaron "los entendimientos de Anchorage", donde tuvo lugar la cumbre en agosto pasado. "Y en eso quedamos. El próximo paso debía ser la reunión entre representantes de Exteriores y los militares (...) Pero los americanos no dieron ese paso", ha dicho.

Además, Lavrov ha negado que el motivo del actual enfriamiento con Washington sea que el Kremlin no reconoce a Ucrania como un "Estado soberano". "Nosotros reconocemos a Ucrania, pero una Ucrania que no sea nazi, que no sea el único país que prohíba una lengua, en este caso el ruso, y que, en línea con la declaración de independencia, sea no nuclear, esté al margen de bloques y sea un Estado neutral", ha aseverado.