Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Kiev informa de que Rusia ha tomado otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia
- Rusia aumenta la presión sobre Kúpiansk y Pokrovsk
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.354 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia daña infraestructuras en un ataque contra Odesa y aumenta la presión sobre Kúpiansk tras avanzar en Donetsk y Zaporiyia
- Rusia afirma haber frustrado un complot ucraniano-británico para secuestrar un avión con un misil hipersónico
- Las unidades de defensa aérea rusas destruyen 37 drones ucranianos
- Restos de un dron ruso acaban en Rumanía
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
23:25
Rusia prohíbe entrar a 30 ciudadanos japoneses
Rusia ha impuesto este martes la prohibición de entrada a 30 ciudadanos japoneses, entre ellos un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en respuesta a las sanciones introducidas por Tokio como parte de las medidas para condenar las acciones de Moscú en su guerra en Ucrania, que ya supera los tres años.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó una lista con los nombres de los ciudadanos japoneses afectados, entre los que figuran varios periodistas y académicos.
22:56
Ataques al sistema energético ucraniano
Ucrania ve caer la efectividad de sus defensas aéreas en medio de una campaña rusa de ataques a su sistema energético, que coincide con un nuevo avance de las tropas de Moscú en el frente de la región sureña de Zaporiyia.
22:17
Los investigadores ucranianos han acusado este martes a Timur Mindich, un allegado al presidente Volodímir Zelenski, de haber organizado un sistema de corrupción de 100 millones de dólares.
“Timur Mindich (…) decidió enriquecerse ilegalmente organizando delitos en varios sectores de la economía ucraniana”, indicó la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), independiente de la Fiscalía General, ante la Justicia.
La Agencia Nacional Anticorrupción (NABU) había anunciado el lunes haber descubierto una trama de corrupción en el sector energético del país, estimando que “unos 100 millones de dólares” se habían movido en operaciones de blanqueo de dinero.
22:14
"Cada metro de nuestra tierra le cuesta a Rusia cientos de vidas de militares", asegura el jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Sirski, en un mensaje que se ha producido después de que Ucrania, en un comunicado castrense, informara previamente de la retirada de las fuerzas defensoras ucranianas de las localidades de Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka.
21:22
El comandante jefe de Ucrania señala que "la situación ha empeorado en la región de Zaporiyia"
El comandante jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, ha afirmado este martes que la situación del ejército ha "empeorado significativamente" en algunas zonas del sureste de la región de Zaporiyia en medio de intensos combates con las fuerzas rusas.
"La situación ha empeorado significativamente en las direcciones de Oleksandrivka y Huliapole, donde, aprovechando su superioridad numérica en personal y material, el enemigo avanzó en intensos combates y capturó tres asentamientos", ha escrito Syrskyi en Telegram.
20:57
Las fuerzas rusas entran en Pokrovsk
Rusia ha afirmado que sus fuerzas habían avanzado más profundamente en las ciudades de Pokrovsk y Kupiansk, en el este de Ucrania. Además, un vídeo ha mostrado a soldados rusos entrando en Pokrovsk en motocicletas e incluso sobre los techos de coches y furgonetas destrozados.
Moscú afirma que la toma de Pokrovsk, apodada "la puerta de Donetsk" por los medios de comunicación rusos, le proporcionaría una plataforma para avanzar hacia el norte hacia las dos ciudades más grandes que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk.
Rusia lleva más de un año amenazando Pokrovsk, utilizando un movimiento de pinza para intentar rodearla y amenazar las líneas de suministro, en lugar de los mortíferos ataques frontales que empleó para capturar la ciudad de Bakhmut en 2023.
18:17
Zelenski reconoce dificultades en Pokrvosk y Zaporiyia y destaca “resultados” en Kúpiansk
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha admitido este martes que la situación sigue siendo difícil para las fuerzas ucranianas en los frentes de Pokrovsk y Zaporiyia. Además, ha informado de una mejora de las condiciones para sus tropas en la ciudad de Kúpiansk después de que su Ejército haya logrado allí “resultados” positivos.
“Nuestro principal foco ahora mismo está en la zona de Pokrovsk y en la región de Zaporiyia, donde los rusos están incrementando el número y la magnitud de los ataques”, ha escrito en sus redes sociales Zelenski tras hablar con el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski.
El presidente ucraniano ha añadido que parte de las razones por las que las cosas se han complicado para Ucrania en Pokrvosk (este) y Zaporiyia (sur) es el empeoramiento de las condiciones, que, según ha dicho, “favorecen a los ataques” de los rusos.
Rusia ha hecho de las infiltraciones de pequeños grupos de soldados a través de las líneas ucranianas una de sus tácticas predilectas para ganar terreno en los últimos meses.
17:28
Lavrov reaparece para exculparse por la cancelación de la cumbre con Trump
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha reaparecido este martes tras dos semanas de rumores sobre su caída en desgracia para exculparse por la cancelación de la cumbre de Budapest. "Estamos dispuestos a abordar con nuestros colegas estadounidenses la reanudación del trabajo preparatorio de su propuesta cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos", ha dicho en una comparecencia de prensa por videoconferencia.
Lavrov, jefe de la diplomacia rusa desde 2004, no aparecía en público desde su visita a Bielorrusia el pasado 28 de octubre, lo que disparó todo tipo de rumores sobre su inminente renuncia o destitución.
El ministro, acusado por los medios de ser el responsable de que se frustrara la reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, ha negado toda culpa y le ha pasado la pelota a la parte estadounidense. Además, ha subrayado que durante la célebre conversación telefónica del 20 de octubre "no hubo ninguna salida de tono", sino que se confirmaron "los entendimientos de Anchorage", donde tuvo lugar la cumbre en agosto pasado. "Y en eso quedamos. El próximo paso debía ser la reunión entre representantes de Exteriores y los militares (...) Pero los americanos no dieron ese paso", ha dicho.
Además, Lavrov ha negado que el motivo del actual enfriamiento con Washington sea que el Kremlin no reconoce a Ucrania como un "Estado soberano". "Nosotros reconocemos a Ucrania, pero una Ucrania que no sea nazi, que no sea el único país que prohíba una lengua, en este caso el ruso, y que, en línea con la declaración de independencia, sea no nuclear, esté al margen de bloques y sea un Estado neutral", ha aseverado.
17:22
Putin recibe al jefe crimeo en el Kremlin para abordar "asuntos candentes"
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha recibido este martes en el Kremlin al gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, para abordar "asuntos candentes" relacionados con la península, anexionada por Moscú en 2014 y actualmente uno de los objetivos de los ataques ucranianos con drones.
"Hay unos asuntos candentes, vamos a hablar de ellos ahora", ha dicho Putin a Axiónov al término de la parte abierta de la reunión entre ambos.
El encuentro con el dirigente crimeo se produce en un momento en que Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra las infraestructuras rusas y las de Crimea. Las autoridades de la península informan casi a diario de bombardeos ucranianos y drones derribados en consecuencia. Uno de los ataques más grandes tuvo lugar en octubre y dañó varias subestaciones eléctricas en la península, lo que llevó a cortes temporales de la luz a los consumidores locales.
15:01
Ucrania confirma su retirada de cinco pueblos de la región de Zaporiyia
Las fuerzas de la zona sur del Ejército ucraniano ha confirmado la retirada de sus tropas de las posiciones que hasta ahora defendían en los alrededores de cinco localidades de la región de Zaporiyia, donde Rusia ha reivindicado la toma de varios pueblos en los últimos días.
Un comunicado militar ucraniano cita "la activación de las acciones de asalto del enemigo, los intentos activos de infiltración, del incremento de la exposición al fuego masivo" de sus posiciones y "la destrucción de prácticamente todos los refugios y las fortificaciones" en esas cinco localidades como motivos de la retirada.
Este repliegue tiene como objetivo, según la nota, evitar más bajas entre el personal militar ucraniano en la zona.
Las localidades de las que se ha retirado Ucrania son Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka. (Efe)
14:27
Rusia advierte de que realizará pruebas nucleares si otras potencias las retoman
El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha asegurado que su país llevará a cabo pruebas nucleares si otras potencias atómicas las retoman, informa Reuters.
Rusia está lista para discutir con EE.UU. lo que Washington califica como "actividades subterráneas sospechosas", ha dicho Lavrov.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país volverá a realizar pruebas nucleares después de 33 años.
13:56
La infraestructura energética, objetivo de los ataques rusos
De los 119 drones de largo alcance lanzados durante la noche por Rusia, 53 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y un número aún mayor, 59, impactó en distintas localizaciones no especificadas, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana, recogido por Efe.
Ucrania llegó a interceptar en su momento cerca del 100 % de los drones de larga distancia de Rusia, pero el porcentaje de interceptación ha caído en este último ataque a prácticamente la mitad.
Algunos de los impactos se produjeron en infraestructuras energéticas de la región sureña de Odesa, según anunció su gobernador, Oleg Kiper, que informó de varios incendios en las instalaciones afectadas.
Rusia lleva a cabo este otoño la tercera gran campaña de ataques al sistema energético ucraniano de esta guerra.
13:18
Zelenski visita la ciudad de Jersón en el tercer aniversario de la expulsión de los rusos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado hoy la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, para conmemorar el tercer aniversario de la reconquista por parte del Ejército ucraniano.
"He celebrado hoy aquí una reunión con todos los responsables de la seguridad. También han estado presentes nuestros militares, las fuerzas de drones, que han determinado qué debe recibir Jersón para que esté más defendida", ha escrito Zelenski en sus redes sociales.
El presidente ucraniano ha recordado que la ciudad se encuentra bajo fuego de las fuerzas rusas de forma permanente y ha anunciado decisiones para mejorar la situación de las comunidades que están cerca del frente en cuestiones como el suministro de energía.
"Gracias a todos nuestros militares que lucharon por Jersón, a todos los que defienden esta bonita ciudad ahora", ha escrito Zelenski, que durante su estancia en el municipio también ha visitado un hospital y ha recibido un informe sobre la construcción de nuevas instalaciones de infraestructura médica. (Efe)
12:26
Rumanía halla restos de un dron cerca de la frontera con Ucrania
Las autoridades de Rumanía han encontrado fragmentos de un dron caído anoche cerca de la ciudad de Tulcea, a unos cinco kilómetros de la frontera con Ucrania, en un incidente ocurrido tras una nueva oleada de ataques rusos contra los puertos ucranianos del Danubio, informa el Ministerio de Defensa rumano.
Los radares de la Policía Aérea detectaron grupos de drones cerca del espacio aéreo rumano, lo que llevó a activar de forma preventiva los sistemas de defensa, pero las malas condiciones meteorológicas en la zona impidieron el despegue de los cazas.
Poco después de medianoche, las autoridades emitieron una alerta para la población del norte de la comarca de Tulcea, mientras se registraban explosiones en el puerto ucraniano de Izmail, situado justo en la frontera con Rumanía cerca de la desembocadura del Danubio. (Efe)
11:11
Moscú asegura que ha logrado avances en los bastiones de Pokrovsk y Kúpiansk
El Ejército ruso asegura haber logrado importantes avances durante las últimas 24 horas en los bastiones de Pokrovsk (región de Donetsk) y Kúpiansk (región de Járkov), además de capturar nuevas localidades en la región de Zaporiyia.
Según el parte de guerra ruso, sus unidades tomaron en la última jornada otros 256 edificios en Pokrovsk, y se hicieron con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Pokrovsk.
En cuanto a la ciudad satélite de Mirnograd, Rusia asegura que está expulsando a los ucranianos de los barrios situados al oeste, este y sur.
En Kúpiansk, Rusia afirma que unidades de asalto del Sexto Ejército se han hecho con el control de todo el este de la ciudad.
Moscú también reivindica la conquista de otra nueva localidad en Zaporiyia, la aldea de Novouspenivka.
Esta información proviene de una parte del conflicto, y no puede ser confirmada por fuentes independientes, aunque Ucrania reconoce que la situación en el frente es complicada para sus tropas.
10:08
Ucrania asegura haber golpeado la refinería rusa de Saratov
Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguran haber alcanzado la refinería rusa de Saratov durante la noche, provocando explosiones y un gran incendio en el área.
La misma fuente asegura haber golpeado una "terminal petrolífera marítima" en Crimea, la península ocupada unilateralmente por Rusia en 2014, y un almacén en la región ucraniana de Donetsk. (Fuente: Reuters)
8:46
Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque a Odesa
Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper.
"A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios", ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram. (Efe)
Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados.
Desde el comienzo del otoño, Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructuras energéticas ucranianas. Sus drones también tienen desde agosto como objetivo habitual las infraestructuras energéticas ucranianas.
Ucrania lanza a sus vez ataques con drones constantes contra refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas.
El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dijo en su cuenta de Telegram que una refinería en la región rusa de Sarátov fue alcanzada por drones durante la noche. EFE
6:01
Rusia afirma haber frustrado un complot ucraniano-británico para secuestrar un avión con un misil hipersónico
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha afirmado haber frustrado un complot ucraniano-británico para secuestrar un avión MiG-31 armado con un misil hipersónico Kinzhal, según la agencia de noticias RIA.
El FSB ha indicado que el avión secuestrado iba a ser derribado hacia una base aérea de la OTAN en la ciudad rumana de Constanza, donde podría haber sido interceptado por las defensas antiaéreas.
5:25
Las unidades de defensa aérea rusas destruyen 37 drones ucranianos
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido 37 drones ucranianos durante la noche en siete regiones rusas y la península de Crimea, según la agencia de noticias RIA, citando datos diarios del Ministerio de Defensa ruso.
1:26
Un dron ucraniano daña infraestructura civil en Saratov, Rusia
Un ataque con dron ucraniano ha dañado infraestructura civil en la región de Saratov, según el gobernador de esta región. "Todos los servicios de emergencia se desplegaron en el lugar", ha declarado Roman Basurgin a través de Telegram.
00:01
Buenos días, continúa aquí la narración del minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.354 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este lunes.