Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso

4:28

Zelenski visita a los militares en el frente

Desde una posición cercana al frente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado que Rusia se ha visto obligada a "posponer los plazos" para la captura de Pokrovsk y Dobropillia.

En su intervención a las tropas, Zelenski también se ha referido a la candidatura de Ucrania a la UE. La Unión Europea elogió el martes los avances de Ucrania en las reformas para su ingreso al bloque, a pesar de las preocupaciones sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción.