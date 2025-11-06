Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso
- Moscú acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo de Kaliningrado
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.349 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Putin ordena elaborar propuestas para un posible ensayo de armas nucleares
- Rusia asegura que la situación de los ucranianos en Pokrovsk y Kúpiansk es crítica
- Ucrania estrecha su cooperación militar con el Reino Unido, los países bálticos y los nórdicos
- Rusia acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo del enclave de Kaliningrado
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
-
4:28
Zelenski visita a los militares en el frente
Desde una posición cercana al frente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado que Rusia se ha visto obligada a "posponer los plazos" para la captura de Pokrovsk y Dobropillia.
En su intervención a las tropas, Zelenski también se ha referido a la candidatura de Ucrania a la UE. La Unión Europea elogió el martes los avances de Ucrania en las reformas para su ingreso al bloque, a pesar de las preocupaciones sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción.
-
0:02
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este jueves se cumplen 1.349 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este miércoles.