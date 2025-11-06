Enlaces accesibilidad
Guerra en Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso

  • Moscú acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo de Kaliningrado
Guerra Ucrania - Rusia, en directo
Miembros de una unidad especial de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania realizan entrenamiento con drones FPV en condiciones similares a las de un combate real, en una ubicación no revelada de la región de Járkov, Ucrania, el 5 de noviembre de 2025 SERGEY KOZLOV / EFE
U. PÉREZ

La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.349 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:

Minuto Descripción
  • 4:28

    Zelenski visita a los militares en el frente

     

    Desde una posición cercana al frente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado que Rusia se ha visto obligada a "posponer los plazos" para la captura de Pokrovsk y Dobropillia.

     

    En su intervención a las tropas, Zelenski también se ha referido a la candidatura de Ucrania a la UE. La Unión Europea elogió el martes los avances de Ucrania en las reformas para su ingreso al bloque, a pesar de las preocupaciones sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción.

  • 0:02

    Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este jueves se cumplen 1.349 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este miércoles.

