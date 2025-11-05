'La democracia no se hará sin nosotrxs': el documental de RTVE que narra la lucha ciudadana por sus derechos

Esta noche La 1 de TVE y RTVE Play estrenan dos documentales sobre el final del franquismo, tras la emisión de La foto, que desvela la intrahistoria de la última imagen del dictador en su lecho de muerte, los espectadores podrán ver La democracia no se hará sin nosotrxs, en el que, Carlos del Amor viaja por toda España.

En el documental, que dirigen Gemma Soriano y Arantxa Soroa y cuenta con producción de RTVE, el periodista compone un álbum colectivo con los recuerdos de Azucena, Tino, Simón, Marta, Andreu o Pepe. Gente corriente que, como otros miles de valientes, levantaron la voz, jugándose muchas veces la vida, para exigir, en las universidades, las fábricas, los barrios, el final de 40 años de dictadura y la llegada, por fin, de la democracia.

Todo en ello durante una transición que no fue pacífica. Hasta bien entrado 1977, el régimen y la represión continuaban. Hasta 200 personas, la mayoría jóvenes, murieron en las calles por pistoleros de extrema derecha o por las balas de la policía, como en la matanza de Vitoria, sobre la que podremos escuchar las conversaciones, espeluznantes, de los agentes armados.

Amnistía y libertad Un trabajo en el que veremos cómo la gente salía en masa a la calle a reclamar amnistía y libertad. Y como lo hacían sin sensación de trascendencia, simplemente con euforia, creían que no les quedaba otra, que era necesario, urgente. Una lucha en la que las mujeres tuvieron un papel destacado. No hay que olvidar que por aquel entonces la lista de prohibiciones para ellas era muy larga. No había acceso a los anticonceptivos, no podían abortar, tampoco viajar solas o pedir un crédito sin un marido o un padre que firmase por ellas. Hasta el año 1978 una mujer podía ir a la cárcel por ser lo que el régimen consideraba adulteras, es decir, tener una relación fuera del matrimonio. Algo que no ocurría si eras hombre. No son las únicas reclamaciones que escucharemos. También las de las precarias condiciones en las fábricas, dónde las huelgas fueron reproduciéndose por todo el país. Igual que las manifestaciones en los barrios, como el de Orcasitas, Madrid, donde reclamaban poder tener por ejemplo, agua corriente, y calles asfaltadas, reclamaban vivir dignamente.

Aprender a votar Del Amor nos llevará de foto en foto hasta conseguir la de las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977. TVE tuvo que poner en marcha el programa Aprenda usted a votar, presentado por Antonio Ferrandis, el mítico Chanquete, donde explicaba la metodología a seguir porque para la mayoría de los 21 millones de electores era su primera vez. Las últimas elecciones libres se habían celebrado en 1936. Y un dato curioso los que podían votar en esas elecciones del 77 debían tener 21 años. La mayoría de edad a los 18 no llegó hasta que se aprueba la Constitución en 1978. Estos dos trabajos de producción 100% propia forman parte del especial de la tele pública, 50 años del gran cambio, que contará con un total de cuatro documentales: el mencionado, La foto, y otros dos, Voladura 76 y Miradas desobedientes, que podrán verse durante el mes de noviembre, en La 1 de TVE y RTVE Play. Todos ellos tienen en común una gran puesta en escena. Recrearán, por ejemplo, la habitación donde murió el dictador o el despacho donde firmó sus últimas condenas a muerte, solo dos meses antes de fallecer. También las grabaciones y el trabajo que hacían los servicios secretos en aquel momento. Historias en las que además se podrán ver por primera vez muchas de las 2.500 grabaciones de cine del año 74 y 75, que el Archivo de RTVE ha digitalizado tras rescatarlas de un almacén donde llevaban décadas sin utilizarse.