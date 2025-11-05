'La foto', el documental de RTVE sobre las polémicas últimas imágenes de Franco: ¿había que publicarlas?

Franco al borde de la muerte, en el madrileño hospital de La Paz. Rodeado de máquinas, electrodos y tubos, con la boca abierta, y suena el flash. Uno de sus familiares más cercanos le hace la que será su foto más polémica, la única que él no consintió, y que nueve años después, en 1984, vería la luz, convirtiéndose en todo un escándalo político y social.

Jaime Peñafiel fue en teoría quien se hizo con esa gran exclusiva sobre la que gira el documental, La foto, que La 1 de TVE y Rtve Play estrenan esta noche, después del programa de Broncano. Y en la que, por primera vez en cuarenta años, una persona muy cercana a Peñafiel asegura que no fue él quien consiguió ese scoop, poniendo en entredicho los detalles de cómo se gestó toda esa misteriosa compra.

El documental, dirigido por Belén Alonso, Manu Diéguez y Diego Ceberio y producido por RTVE, revela además las cantidades millonarias que se pudieron pagar por esas imágenes, y cómo la dirección de la revista del corazón que las publicó quiso frenar su venta, pero no lo consiguió. El empeño de Peñafiel pudo más y ganó, aunque se llevó por delante la publicación que pocos meses después, tras el escándalo, se quedó sin publicidad, sin ventas, viéndose obligada a echar el cierre.

01.16 min Este miércoles se estrenan 'La foto' y 'La democracia no se hará sin nosotros' como parte del especial '50 años del gran cambio'

Los últimos días de Franco Unas fotos que para muchos fueron la prueba definitiva de que a Franco se le alargó la vida de forma artificial, por motivos políticos. Al parecer, no todo estaba atado y bien atado. El régimen le necesitaba vivo para ganar tiempo, e intentar que la dictadura perdurara, no muriera con él. El documental no solo se centra en la historia periodística, también revela cómo fueron esos últimos días, todo lo que se ocultó sobre la gravedad de la enfermedad del dictador, la de días que se tardó en dar el primer parte. Describe también cómo era la presión social, el ambiente en las calles que, durante esos días de noviembre de 1975, no olvidaban las últimas ejecuciones de franquismo, las del 27 de septiembre, a las que dio el visto bueno Franco, y que provocaron numerosas protestas en España y en el resto del mundo que optó por aislar aún más a España. La foto además descubre la importancia que tuvieron esas imágenes de cara al futuro, ya que desdibujaron la última imagen del dictador, la que el régimen quería que perdurara para siempre en nuestras retinas. La prensa, los libros de texto ya no recordaban su agonía con esa foto de su capilla ardiente, vestido de militar, impoluto. Muchos optaban por esas otras, las del hospital, las del hombre desposeído de esa aura todopoderosa, esa mano de hierro con la que había manejado España durante 40 años. 03.55 min TVE estrena 'La foto' sobre la imagen de Franco en su lecho de muerte