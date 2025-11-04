RNE estrena miniserie documental: 'Después de Franco… ¿qué?'

El 20 de noviembre de 1975 se produjo el fallecimiento de Francisco Franco; nada menos, pero nada más. Porque la muerte del dictador en una cama de hospital no acabó con el franquismo. Sus leyes e instituciones, sus aparatos de propaganda y represión, siguieron en pie todavía unos meses. El programa Documentos RNE aprovecha la efeméride para acercarse a la gran pregunta que obsesionó al régimen y a la oposición democrática antes y después del óbito: "después de Franco, ¿qué?"

EL DESMONTAJE DE UN RÉGIMEN El primero de los dos documentales, que se emitirá en la medianoche del domingo 9 al lunes 10 de noviembre, se ocupará del desmontaje de la dictadura. Una transición hacia la democracia en la que confluyeron el impulso desde arriba y la movilización desde abajo. Y que si llegó a buen puerto –como recalcan los relatos sobre el período– fue gracias a la generosidad y el sentido común de los protagonistas. Pero a la vez, y sobre todo, por una doble debilidad: la de los franquistas para perpetuar el sistema en ausencia del dictador y la de los demócratas para imponer una ruptura total. El líder ultraderechista Blas Piñar, en un acto de homenaje a Franco en 1997. EFE