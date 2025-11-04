RNE estrena miniserie documental: 'Después de Franco… ¿qué?'
- Documentos RNE estrena una miniserie de dos capítulos con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador
- Los documentales sonoros profundizan sobre el final real de la dictadura y el encaje de los franquistas en la democracia
El 20 de noviembre de 1975 se produjo el fallecimiento de Francisco Franco; nada menos, pero nada más. Porque la muerte del dictador en una cama de hospital no acabó con el franquismo. Sus leyes e instituciones, sus aparatos de propaganda y represión, siguieron en pie todavía unos meses. El programa Documentos RNE aprovecha la efeméride para acercarse a la gran pregunta que obsesionó al régimen y a la oposición democrática antes y después del óbito: "después de Franco, ¿qué?"
EL DESMONTAJE DE UN RÉGIMEN
El primero de los dos documentales, que se emitirá en la medianoche del domingo 9 al lunes 10 de noviembre, se ocupará del desmontaje de la dictadura. Una transición hacia la democracia en la que confluyeron el impulso desde arriba y la movilización desde abajo. Y que si llegó a buen puerto –como recalcan los relatos sobre el período– fue gracias a la generosidad y el sentido común de los protagonistas. Pero a la vez, y sobre todo, por una doble debilidad: la de los franquistas para perpetuar el sistema en ausencia del dictador y la de los demócratas para imponer una ruptura total.
LOS FRANQUISTAS SIN FRANQUISMO
La segunda parte del especial, que se emitirá en la medianoche del domingo 16 al lunes 17, pondrá el foco en los franquistas que no quisieron sumarse a ese modelo de transición. El documental explica la adaptación de los nostálgicos de la dictadura a la evolución política del país e intenta comprender y contextualizar el resurgir de una visión idealizada de aquellas décadas (el llamado franquismo sociológico), con un especial hincapié en los jóvenes y el ecosistema de las redes sociales.
En esta serie, con guion de Luis Zaragoza y diseño sonoro de Mayca Aguilera y Miguel Ángel Coleto, participan los periodistas Juan Fernández-Miranda y Mariano Sánchez Soler; los historiadores Xavier Casals y Carme Molinero; y el exdirigente político y sindical Nicolás Sartorius. Además, cuenta con valiosos documentos sonoros del Archivo RTVE y grabaciones cedidas por el Archivo Histórico del Partido Comunista de España.