2. Los franquistas sin franquismo

A los inmovilistas del franquismo, que ya en la fase final de la dictadura fueron conocidos como "el búnker", la muerte del dictador les dejó huérfanos y la evolución política posterior les marginó del poder, al menos de sus centros más visibles. Confiaban en que las instituciones del régimen y el pueblo permitirían mantener un franquismo sin Franco. Se equivocaron. Por eso fueron hostiles desde el principio al proceso de transición.

El presidente de la Confederación Nacional de Combatientes, Luis Benito de Lugo, y el fundador de Fuerza Nueva, Blas Piñar, en una concentración de 2005 con motivo del 20N. Gustavo Cuevas (EFE)

Nostálgicos contra la democracia Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar, fue el partido más representativo de la extrema derecha durante la transición. Rechazaba en bloque la democracia liberal y proponía un regreso a los principios fundamentales del régimen franquista. El peso electoral de los nostálgicos, en general, fue mínimo (solo un escaño para Piñar en la legislatura 1979-1982), pero su influencia en la transición fue mucho mayor a través de sus conexiones con el mundo económico y con los aparatos del Estado: judicatura, Policía, Guardia Civil, Ejército... La principal amenaza ultraderechista para la naciente democracia fue el levantamiento militar, el llamado "ruido de sables", que se consumó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque otros se abortaron antes de que sus promotores pudieran actuar. ““

Alianza Popular y el franquismo sociológico Si Fuerza Nueva representaba el franquismo político, la Alianza Popular que lideraba Manuel Fraga pretendió recoger, en su primera etapa, el voto del llamado "franquismo sociológico". En ese concepto se englobaba a unas clases medias que surgieron durante la dictadura y que tenían una visión positiva de ella, porque la vinculaban al desarrollo económico, la estabilidad laboral o la tranquilidad social, haciendo abstracción de la represión y la falta de derechos políticos. Un sector de la sociedad que estaba dispuesto a apostar por mayores cotas de libertad, siempre que no se pusiera en riesgo la situación material conseguida.

Reinvención de la ultraderecha Desde 1982, la extrema derecha se reinventó. El discurso neofranquista fue dando paso a otras reivindicaciones, en buena medida importadas de sus homólogos europeos: lucha contra la inmigración, cuestionamiento de la Unión Europea, denuncia de la inseguridad en las calles... Pero ninguno de los partidos surgidos en ese espectro ideológico tuvo una relevancia significativa hasta la irrupción de Vox en las elecciones al Parlamento de Andalucía en 2018. La relación de Vox con el franquismo poco tiene que ver con la de Fuerza Nueva, pese a algunos guiños y concomitancias. Los expertos consultados coinciden en que se trata de una relación más bien tangencial e instrumental, destinada a captar votos de un sector tradicional de la extrema derecha o de quienes ven en la dictadura la respuesta al descontento con la situación actual del país. Dos hombres portan banderas preconstitucionales en el Valle de los Caídos. Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Franquismo, jóvenes y redes sociales Mucho se habla en estos meses del resurgir de un cierto franquismo sociológico, una visión idealizada de la dictadura; sobre todo entre los más jóvenes, que no la vivieron. Y se destaca la importancia de las redes sociales en ese proceso de ideologización. El ascenso de los populismos de extrema derecha y de los valores autoritarios a nivel internacional, la incertidumbre económica y social ante el futuro, o la crisis de representatividad política e institucional –como la califican algunos–, podrían explicar el repunte de la admiración por aquel período. Aunque también hay quien sostiene que el franquismo forma parte de una batalla política y cultural en la que, desde hace años, la dictadura y el dictador son usados no solo por la extrema derecha.