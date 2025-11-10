1. El desmontaje de un régimen
- El primer documental de esta miniserie dedicada al 50 aniversario de la muerte del dictador aborda los complejos meses posteriores al fallecimiento
- Escucha y descarga esta edición de Documentos RNE en RNE Audio
Enlaces relacionados
El 20 de noviembre de 1975 se planteaban para España dos proyectos políticos excluyentes, incompatibles. Por un lado, la "alternativa democrática" que predicaba la oposición a la dictadura, con los matices propios de cada organización. Por otro, la "continuidad perfectiva" que defendían los franquistas, con diferente grado de apertura según cada familia política o cada personalidad del régimen.
Un año después, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política en las Cortes y su ratificación por el pueblo en referéndum, quedaba dibujado un modelo de transición de la dictadura a la democracia impulsado desde el gobierno (es decir, desde los reformistas del franquismo), pero negociado con la oposición.
Obligados a entenderse
Ese consenso no se buscó a priori, sino que lo impusieron las circunstancias. En los primeros meses tras la muerte de Franco, durante el gobierno presidido por Carlos Arias Navarro y con Manuel Fraga como principal estrella política, los franquistas intentaron una reforma de las leyes e instituciones del régimen que resultó muy limitada en su alcance y muy lenta en su desarrollo. Las movilizaciones en la calle, en las que se mezclaron reivindicaciones laborales, sociales y políticas, y la unidad de la oposición democrática, alcanzada con trabajo y cesiones de todos los partidos, acabaron por hacer imposible el proyecto Arias-Fraga.
Ni orden ni ruptura
Al acabar la primavera de 1976, quedó claro que la oposición democrática controlaba la calle y los franquistas, los aparatos del Estado, incluidos los represivos. Pero también resultaba evidente que los demócratas no conseguían imponer la ruptura ni desbordar a las instituciones del régimen. Y que los franquistas tampoco eran capaces de mantener un orden público que asegurase la continuidad del sistema. La mayoría de ambos sectores optó por negociar en vez de profundizar en el choque directo. Pero, para ello, la dictadura tuvo que cambiar de caras y de actitudes.
Primer gobierno de Suárez
El nuevo gobierno, encabezado por el presidente Adolfo Suárez, se presentó ante la sociedad con un talante y un lenguaje nuevos; iniciaron desde el principio negociaciones con los partidos de la oposición y plantearon un proyecto de ley para la reforma política que era a la vez más sencillo y más ambicioso que el de Fraga. La audacia y la capacidad del nuevo gobierno le fue granjeando crecientes apoyos sociales, desactivó las resistencias de los inmovilistas en las instituciones del régimen y descolocó a la oposición, que debió acomodar su estrategia.
El final del túnel
El proceso de negociación que acabó entablándose diseñó un peculiar modelo de transición en el que, a través de sucesivas reformas, se acabó llegando al final de la dictadura, encarnado en la Constitución de 1978. En ese camino, las fuerzas opositoras renunciaron a algunas de sus reivindicaciones históricas y los reformistas del franquismo llegaron, seguramente, mucho más lejos de lo que habrían imaginado solo unos meses antes.
Documental sonoro
El documental "El desmontaje de un régimen", con guion de Luis Zaragoza y diseño sonoro de Miguel Ángel Coleto, cuenta con las voces de los historiadores Xavier Casals, autor de libros como La transición española: el voto ignorado de las armas, y Carme Molinero, coautora de La transición: historia y relatos. Participan también el periodista Juan Fernández-Miranda, autor de Objetivo: democracia; y el exdirigente político y sindical Nicolás Sartorius, al que se puede leer en El final de la dictadura: la conquista de la democracia en España. El programa se completa con sonidos del Archivo RTVE y del Archivo Histórico del Partido Comunista de España; algunos, muy poco escuchados hasta la fecha.
Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.