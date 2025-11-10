1. El desmontaje de un régimen

El 20 de noviembre de 1975 se planteaban para España dos proyectos políticos excluyentes, incompatibles. Por un lado, la "alternativa democrática" que predicaba la oposición a la dictadura, con los matices propios de cada organización. Por otro, la "continuidad perfectiva" que defendían los franquistas, con diferente grado de apertura según cada familia política o cada personalidad del régimen.

Un año después, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política en las Cortes y su ratificación por el pueblo en referéndum, quedaba dibujado un modelo de transición de la dictadura a la democracia impulsado desde el gobierno (es decir, desde los reformistas del franquismo), pero negociado con la oposición.

Obligados a entenderse Ese consenso no se buscó a priori, sino que lo impusieron las circunstancias. En los primeros meses tras la muerte de Franco, durante el gobierno presidido por Carlos Arias Navarro y con Manuel Fraga como principal estrella política, los franquistas intentaron una reforma de las leyes e instituciones del régimen que resultó muy limitada en su alcance y muy lenta en su desarrollo. Las movilizaciones en la calle, en las que se mezclaron reivindicaciones laborales, sociales y políticas, y la unidad de la oposición democrática, alcanzada con trabajo y cesiones de todos los partidos, acabaron por hacer imposible el proyecto Arias-Fraga. ““

Ni orden ni ruptura Al acabar la primavera de 1976, quedó claro que la oposición democrática controlaba la calle y los franquistas, los aparatos del Estado, incluidos los represivos. Pero también resultaba evidente que los demócratas no conseguían imponer la ruptura ni desbordar a las instituciones del régimen. Y que los franquistas tampoco eran capaces de mantener un orden público que asegurase la continuidad del sistema. La mayoría de ambos sectores optó por negociar en vez de profundizar en el choque directo. Pero, para ello, la dictadura tuvo que cambiar de caras y de actitudes. Adolfo Suárez jura su cargo como presidente del Gobierno el 5 de julio de 1976.

Primer gobierno de Suárez El nuevo gobierno, encabezado por el presidente Adolfo Suárez, se presentó ante la sociedad con un talante y un lenguaje nuevos; iniciaron desde el principio negociaciones con los partidos de la oposición y plantearon un proyecto de ley para la reforma política que era a la vez más sencillo y más ambicioso que el de Fraga. La audacia y la capacidad del nuevo gobierno le fue granjeando crecientes apoyos sociales, desactivó las resistencias de los inmovilistas en las instituciones del régimen y descolocó a la oposición, que debió acomodar su estrategia.

El final del túnel El proceso de negociación que acabó entablándose diseñó un peculiar modelo de transición en el que, a través de sucesivas reformas, se acabó llegando al final de la dictadura, encarnado en la Constitución de 1978. En ese camino, las fuerzas opositoras renunciaron a algunas de sus reivindicaciones históricas y los reformistas del franquismo llegaron, seguramente, mucho más lejos de lo que habrían imaginado solo unos meses antes.