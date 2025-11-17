'Franco 4:58', el podcast que cuenta la verdadera historia de cómo se informó sobre la muerte de Franco

El 20 de noviembre de 1975, a las 4:58 de la madrugada, llega un teletipo a la redacción de Radio Nacional de España informando sobre la muerte de Franco. Sin embargo, la noticia no se desvela. Pasaron hasta tres horas para que la radio informara de la muerte de Franco ¿Qué pasó en esas tres horas? ¿Hubo alguien que confirmara la muerte del dictador desde dentro del aparato franquista?

El nuevo podcast de RNE Audio Franco 4:58 trata de reconstruir cómo fue y cómo se contó la muerte de Franco en RNE. 50 años después de la muerte del dictador, la radio pública ofrece una explicación sobre la distancia que hay entre lo que ocurrió y cómo se contó.

A lo largo de cuatro capítulos, con archivos y audios inétos, asistimos aquí a la crónica pormenorizada de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 cuando, a las 4:58, la agencia Europa Press difunde un teletipo en el que aparece la frase "Franco ha muerto" repetida tres veces, pero la noticia no es recogida en el boletín de noticias de las 5 de la mañana de RNE.

Javier Hernández cuenta esta historia a través de los testimonios de los periodistas que aquella noche estaban de guardia en el Hospital de la Paz, en la agencia Europa Press y en Radio Nacional de España.

En Franco 4:58 también se narra cómo funcionaba el aparato propagandístico franquista, en el que RNE era un actor principal para el control de la información por parte del estado y a la hora de imponer la censura del sistema.