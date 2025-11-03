Cuatro documentales analizan el final del franquismo en "50 años del gran cambio" en RTVE

RTVE conmemora el aniversario del fin de la dictadura con 50 años del gran cambio, un ambicioso proyecto compuesto por cuatro documentales que se emitirán en La 1 de TVE durante todo el mes de noviembre.

La radiotelevisión pública propone una mirada inédita sobre lo que ocurrió en las postrimerías del franquismo, no solo en las calles, sino también fuera de los focos en la trastienda política y social, una realidad histórica que sirve para explicar algunos rasgos de la España actual.

Los cuatro documentales exploran ángulos poco conocidos de la Transición y los estertores de la dictadura, desde la historia de una imagen con una carga simbólica demoledora hasta los profundos cambios culturales.

La foto de Franco El primero de ellos, La foto, se preestrena esta tarde en el Palacio de la Prensa y aborda los misterios y mentiras que rodean la polémica imagen de Franco en su lecho de muerte, Una fotografía exclusiva que dinamitó la imagen del dictador y cuya versión oficial se pone en duda. El documental cuestiona quién vendió ese material y si realmente prueba que al dictador se le alargó la vida de forma artificial. "Una de las grandes aportaciones de los cuatro documentales es la novedad, la mirada nueva sobre temas que creíamos que ya estaban contados y no", ha señalado este lunes la periodista Belén Alonso. "La puesta en escena es muy novedosa. Hemos llegado, por ejemplo, a reproducir lo que fue la habitación de Franco, donde murió él. El tema de atrezzo y de escenografía es importantísimo. Es una puesta visual moderna, nueva y atractiva", apunta Carlos del Amor.

Chanquete explica cómo votar "Yo creo que hay que volver a mirar hacia atrás muchas veces para aprender de los errores", asegura Carlos del Amor. "Recomiendo también ver estos documentales para saber qué pasaba". Los otros títulos que completan la serie son La democracia no se hará sin nosotrxs, que se centra en el papel fundamental de los movimientos sociales y ciudadanos en la construcción del nuevo sistema y Voladura 76, que se adentra en la trama de conspiraciones y tensiones que marcaron el año clave de 1976 tras la muerte del dictador. En la presentación, se han contado anécdotas como que Antonio Ferrandis, el actor que encarnaba a Chanquete en Verano Azul, explicaba la mecánica del voto, después de más de cuatro decenios sin ejercer el derecho al sufragio universal.

Cerrar las heridas Por último, el documental Miradas Desobedientes rompe el pacto de silencio sobre la represión en el franquismo. Son los descendientes de los torturadores los que denuncian a sus padres y abuelos por sus crímenes durante la dictadura. En un difícil ejercicio, se intentan cerrar las heridas, vencer la vergüenza y el estigma de sus antepasados para obedecer a un compromiso personal y cívico con la memoria, la verdad y la justicia. Este documental sienta frente a frente a los hijos y nietos de víctimas y verdugos para buscar la reparación y el perdón, después de tantos años de olvido.